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Бровари продовжують підтримувати українських захисників: на фронт поїхала повнопривідна вантажівка і "старлінки"

Київ • УНН

 • 24090 перегляди

Бровари продовжують підтримувати українських захисників: на фронт поїхала повнопривідна вантажівка і "старлінки".

Броварський міський голова Ігор Сапожко разом з місцевими підприємцями передав чергову допомогу воїнам легендарної 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. На фронт відправилась повнопривідна вантажівка, комплекти Starlink та інша допомога, пише УНН.

"До бійців поїхав вантажний повнопривідний автомобіль, оснащений важливим для військових базовим обладнанням", - повідомив Ігор Сапожко.

Окрім цього, військові отримали від Броварської громади та місцевих підприємців 13 комплектів Starlink, теплий одяг та зимові маскувальні комплекти, що допоможуть їм виконувати бойові завдання в холодну пору року.

"Дякуємо бійцям, які нас захищають! Дякуємо представникам броварського бізнесу за активну допомогу нашим військовим", – написав Ігор Сапожко.

Додамо

Раніше Броварський міський голова Ігор Сапожко передав військовослужбовцям 95-ї десантно-штурмової Поліської бригади автомобіль Toyota Hilux, який використовуватиме бригада ППО під час відбиття повітряних атак ворога. Цей автомобіль також був куплений за бюджетні кошти в межах програми підтримки ЗСУ за запитом військових.

Збили дрон на першому ж виїзді: мер Броварів передав авто "ловцям шахедів"16.01.25, 19:04 • 31019 переглядiв

Окрім того, Броварська територіальна громада закупила та передала у січні ЗСУ 200 акумуляторів для FPV-дронів за кошти місцевого бюджету. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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