Збили дрон на першому ж виїзді: мер Броварів передав авто "ловцям шахедів"
Київ • УНН
Броварський міський голова передав спеціально обладнаний автомобіль мобільній групі ППО. Під час першого чергування військові успішно збили ворожий безпілотник.
Броварський міський голова Ігор Сапожко днями передав від територіальної громади спеціально обладнаний автомобіль одній з мобільних груп наших захисників. На першому ж виїзді автомобіль допоміг збити "шахед". Про це міський голова повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає УНН.
"Практично щодня і щоночі Київщину, а відтак і Броварський район, атакують десятки ворожих БПЛА. Допомога тим, хто захищає наше небо від непроханих "гостей" - теж серед наших пріоритетних завдань. Днями передали спеціально обладнаний автомобіль, закуплений за бюджетні кошти, одній з мобільних груп, які щодня і щоночі стоять на сторожі нашого спокою. І вже на першому чергуванні наші "ловці шахедів" збили ворожу нечисть", - написав Сапожко.
Він подякував військовим за захист нашого спокою.
Додамо
Броварська територіальна громада далеко не вперше передає допомогу нашим військовим. Днями автомобіль був переданий військовослужбовцям 95 десантно-штурмової Поліської бригади.