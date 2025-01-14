Бровари підтримують ЗСУ: Ігор Сапожко передав авто для ППО 95 бригади

Броварський міський голова Ігор Сапожко передав військовослужбовцям 95 десантно-штурмової Поліської бригади автомобіль Toyota Hilux, який використовуватиме бригада ППО під час відбиття повітряних атак ворога, пише УНН.

"Сьогодні вкотре передаємо допомогу нашим Збройним силам України, 95 бригаді. Вдячний нашим депутатам за те, що у нас є така програма, яка дає можливість підтримувати наші ЗСУ", - повідомив Ігор Сапожко.

Автомобіль Toyota Hilux був куплений за бюджетні кошти в рамках програми підтримки ЗСУ за запитом військових. Його використовуватиме бригада ППО під час відбиття повітряних атак ворога.

"Хочу подякувати від імені військовослужбовців зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 десантно-штурмової поліської бригади за наданий броварчанами даний автомобіль, який буде використовуватися ППО бригадою и для збиття повітряних цілей ворога", - зазначив військовий під час отримання автівки.

Ігор Сапожко висловив також сподівання, що у 2025 році місцеві програми, які дозволяють оперативно виконувати запити військових на різних напрямках оборони, діятимуть ще ефективніше, а допомога їм буде ще вагомішою.