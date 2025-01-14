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Бровары поддерживают ВСУ: Игорь Сапожко передал авто для ПВО 95 бригады

Бровары поддерживают ВСУ: Игорь Сапожко передал авто для ПВО 95 бригады

Киев  •  УНН

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Броварской городской голова Игорь Сапожко передал 95 десантно-штурмовой бригаде автомобиль Toyota Hilux. Транспорт будет использоваться бригадой ПВО для отражения воздушных атак врага.

Броварской городской голова Игорь Сапожко передал военнослужащим 95 десантно-штурмовой Полесской бригады автомобиль Toyota Hilux, который будет использовать бригада ПВО во время отражения воздушных атак врага, пишет УНН.

"Сегодня в очередной раз передаем помощь нашим Вооруженным силам Украины, 95 бригаде. Благодарен нашим депутатам за то, что у нас есть такая программа, которая дает возможность поддерживать наши ВСУ", - сообщил Игорь Сапожко.

Автомобиль Toyota Hilux был куплен за бюджетные средства в рамках программы поддержки ВСУ по запросу военных. Его будет использовать бригада ПВО во время отражения воздушных атак врага.

"Хочу поблагодарить от имени военнослужащих зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95 десантно-штурмовой полесской бригады за предоставленный броварчанами данный автомобиль, который будет использоваться ПВО бригадой и для сбивания воздушных целей врага", - отметил военный во время получения автомобиля.

Игорь Сапожко выразил также надежду, что в 2025 году местные программы, которые позволяют оперативно выполнять запросы военных на разных направлениях обороны, будут действовать еще эффективнее, а помощь им будет еще весомее.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКиевская область
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
brovariБровары

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