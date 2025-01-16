Сбили дрон на первом же выезде: мэр Броваров передал авто "ловцам шахедов"
Киев • УНН
Броварской городской голова передал специально оборудованный автомобиль мобильной группе ПВО. Во время первого дежурства военные успешно сбили вражеский беспилотник.
Броварской городской голова Игорь Сапожко на днях передал от территориальной громады специально оборудованный автомобиль одной из мобильных групп наших защитников. На первом же выезде автомобиль помог сбить "шахед". Об этом городской голова сообщил в своем Телеграмм-канале, передает УНН.
"Практически ежедневно и каждую ночь Киевскую область, а затем и Броварской район, атакуют десятки вражеских БПЛА. Помощь тем, кто защищает наше небо от непрошеных "гостей" - тоже среди наших приоритетных задач. На днях передали специально оборудованный автомобиль, закупленный за бюджетные средства, одной из мобильных групп, которые ежедневно и каждую ночь стоят на страже нашего спокойствия. И уже на первом дежурстве наши "ловцы шахедов" сбили вражескую нечисть", - написал Сапожко.
Он поблагодарил военных за защиту нашего спокойствия.
Добавим
Броварская территориальная громада далеко не впервые передает помощь нашим военным. На днях автомобиль был передан военнослужащим 95 десантно-штурмовой Полесской бригады.