Броварська громада передала ЗСУ 200 акумуляторів для FPV-дронів – мер

Броварська територіальна громада передала Збройним силам України 200 акумуляторів до FPV-дронів, закуплених за кошти місцевого бюджету. Про це повідомив Броварський міський голова Ігор Сапожко, пише УНН.

"200 акумуляторних батарей для FPV-дронів, які закуплені за кошти місцевої програми допомоги ЗСУ, сьогодні передано одному з військових підрозділів", - повідомив Ігор Сапожко.

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Раніше Броварський міський голова Ігор Сапожко передав військовослужбовцям 95 десантно-штурмової Поліської бригади автомобіль Toyota Hilux, який використовуватиме бригада ППО під час відбиття повітряних атак ворога. Цей автомобіль також був куплений за бюджетні кошти в рамках програми підтримки ЗСУ за запитом військових.

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