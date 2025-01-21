Броварская громада передала ВСУ 200 аккумуляторов для FPV-дронов - мэр
Киев • УНН
Броварская территориальная громада закупила и передала ВСУ 200 аккумуляторов для FPV-дронов за средства местного бюджета. Ранее громада также передала военным Toyota Hilux для бригады ПВО.
Броварская территориальная громада передала Вооруженным силам Украины 200 аккумуляторов к FPV-дронов, закупленных за средства местного бюджета. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.
"200 аккумуляторных батарей для FPV-дронов, которые закуплены за средства местной программы помощи ВСУ, сегодня передано одному из военных подразделений", - сообщил Игорь Сапожко.
Добавим
Ранее Броварской городской голова Игорь Сапожко передал военнослужащим 95 десантно-штурмовой Полесской бригады автомобиль Toyota Hilux, который будет использовать бригада ПВО во время отражения воздушных атак врага. Этот автомобиль также был куплен за бюджетные средства в рамках программы поддержки ВСУ по запросу военных.
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