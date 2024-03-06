Британия предложила свой вариант по использованию активов рф для помощи Украине: что предвидится
Киев • УНН
Великобритания предлагает использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита или облигаций для предоставления финансирования Украине, с ожиданием, что их возместят, когда россия выплатит репарации.
Великобритания готова использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, с использованием замороженных активов рф в качестве гарантии, для помощи Украине, на том основании, что россия будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Кэмерон сказал, что активы будут использованы как гарантия выплаты репараций.
"Этот план является более радикальным, чем предложения, обсуждавшиеся в Европейском Союзе, о том, чтобы Украине предоставлялись только непредвиденные доходы от активов российского центрального банка, принадлежащих Западу. Ежегодная непредвиденная прибыль оценивается в 4 миллиарда долларов", - отмечает издание.
Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, которые эффективно используют замороженные российские активы как гарантию, чтобы предоставить эти деньги украинцам, зная, что мы их возместим, когда россия выплатит репарации. Это может быть лучшим способом сделать это. Мы стремимся добиться максимального единства G7 и ЕС в этом вопросе, но если мы не сможем этого достичь, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят принять такие меры
Глава МИД Британии отметил, что не думает, что план по облигациям каким-то образом подорвет репутацию лондонского Сити.
"Это первый случай, когда Кэмерон так подробно открыто говорил об этом предложении, и, по-видимому, подчеркивает политическую поддержку плана в США, но не в ЕС", - пишет издание.
Этот план, как отмечается, будет "особенно полезен для Украины, если Конгресс США продолжит блокировать предоставление помощи Украине, поскольку это предоставит Украине новый источник средств для закупки вооружений и финансирования дефицита бюджета".
Министр иностранных дел страны, как отмечается, также сказал, что он не думает, что президент россии владимир путин остановится в Украине, заявив, что "если мы позволим россии в любой форме победить в Украине, Молдова окажется под угрозой, и некоторые страны Балтии окажутся под угрозой".
Дополнение
В G7 уже больше года идут дебаты о том, можно ли конфисковать активы российского центрального банка, замороженные во время вторжения рф в Украину, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.
По оценкам ЕС, активы центрального банка россии на сумму около 260 миллиардов евро были обездвижены в виде ценных бумаг и средств в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, причем более двух третей активов обездвижены в ЕС.
Считается, что Бельгия контролирует около 190 миллиардов активов, которые хранятся в ее финансово-расчетной палате в евро, и она, как указано, "наиболее неохотно следует такому радикальному плану, изложенному Кэмероном". В бельгийском учреждении говорят, что уже сталкиваются с рядом судебных дел, главным образом в россии, "и ее позицию поддерживают Франция и Германия".
Казначейство США, которое изначально не желало конфисковать активы центрального банка из-за предполагаемой неприкосновенности активов суверенного государства, тепло восприняло идею относительно облигаций, указывает издание. По оценкам, США имеют российские активы на сумму от 40 до 60 миллиардов долларов, а Великобритания - ближе к 25 миллиардам фунтов, но официальная цифра не разглашается.
"Сильная сторона предложения заключается в том, что арестованные активы будут считаться возвращенными в россию после выплаты репараций", - отмечает издание.
Подобные присвоения государственных активов, как отмечается, случались и ранее, прежде всего санкционированная ООН конфискация США миллиардов долларов иракских средств, которые были предназначены для репараций Кувейту после вторжения в 1990 году.
Британия предложила свой вариант по использованию активов рф для помощи Украине: что предвидится
Великобритания предлагает использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита или облигаций для предоставления финансирования Украине, с ожиданием, что их возместят, когда россия выплатит репарации.
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