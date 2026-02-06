$43.140.03
Эксклюзив
16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
Борьба с коллаборационизмом: 14 подозрений за неделю и более тысячи приговоров в 2025 году

Киев • УНН

 • 864 просмотра

За прошедшую неделю правоохранители сообщили о 14 новых подозрениях в коллаборационной деятельности. В 2025 году суды уже вынесли 1115 приговоров за сотрудничество с оккупационными властями.

Борьба с коллаборационизмом: 14 подозрений за неделю и более тысячи приговоров в 2025 году

За прошедшую неделю правоохранители сообщили о 14 новых подозрениях в коллаборационной деятельности. Всего в 2025 году суды уже вынесли более тысячи приговоров за сотрудничество с оккупационными властями. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Прокуратура продолжает привлекать к ответственности граждан, которые сознательно работали на оккупационные власти. Только за прошедшую неделю сообщено о 14 новых подозрениях в коллаборационной деятельности.

В частности, задокументировано:

  • Работа в «администрациях» Луганщины, выполнение организационных и хозяйственных функций оккупационных властей.
    • Служба в подразделениях так называемой «полиции» и «МВД РФ», в том числе на руководящих должностях, охрана общественного порядка в пользу государства-агрессора.
      • Работа в незаконных судах Крыма и Севастополя, фактическая реализация судебной власти оккупанта.
        • Деятельность в незаконных таможенных органах оккупационной администрации и оформление грузов по российскому законодательству.
          • Участие в так называемых «участковых избирательных комиссиях» на Запорожье, обеспечивавших проведение псевдовыборов.
            • Бизнес-сотрудничество с оккупационными структурами и получение многомиллионных прибылей.
              • Содействие реализации решений оккупационных властей через передачу материальных ресурсов и организационную поддержку.

                В Харькове задержали преподавательницу университета, которую подозревают в госизмене05.02.26, 13:29 • 4946 просмотров

                В Генпрокуратуре отмечают, что это не единичные случаи, а системная работа.

                В 2025 году правоохранительные органы зафиксировали 1714 уголовных правонарушений, связанных с коллаборационизмом. По результатам расследований:

                • 719 лицам сообщено о подозрении;
                  • 523 обвинительных акта уже переданы в суд;
                    • суды осудили 1115 человек за коллаборационную деятельность.

                      За милитаризацию украинских детей в оккупации получили подозрения 8 руководителей штабов "юнармии"06.02.26, 15:38 • 1936 просмотров

                      Ольга Розгон

                      ПолитикаКриминал и ЧП
                      Война в Украине
                      Генеральный прокурор Украины
                      Запорожская область
                      Крым
                      Севастополь