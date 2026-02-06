Борьба с коллаборационизмом: 14 подозрений за неделю и более тысячи приговоров в 2025 году
Киев • УНН
За прошедшую неделю правоохранители сообщили о 14 новых подозрениях в коллаборационной деятельности. В 2025 году суды уже вынесли 1115 приговоров за сотрудничество с оккупационными властями.
За прошедшую неделю правоохранители сообщили о 14 новых подозрениях в коллаборационной деятельности. Всего в 2025 году суды уже вынесли более тысячи приговоров за сотрудничество с оккупационными властями. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Прокуратура продолжает привлекать к ответственности граждан, которые сознательно работали на оккупационные власти. Только за прошедшую неделю сообщено о 14 новых подозрениях в коллаборационной деятельности.
В частности, задокументировано:
- Работа в «администрациях» Луганщины, выполнение организационных и хозяйственных функций оккупационных властей.
- Служба в подразделениях так называемой «полиции» и «МВД РФ», в том числе на руководящих должностях, охрана общественного порядка в пользу государства-агрессора.
- Работа в незаконных судах Крыма и Севастополя, фактическая реализация судебной власти оккупанта.
- Деятельность в незаконных таможенных органах оккупационной администрации и оформление грузов по российскому законодательству.
- Участие в так называемых «участковых избирательных комиссиях» на Запорожье, обеспечивавших проведение псевдовыборов.
- Бизнес-сотрудничество с оккупационными структурами и получение многомиллионных прибылей.
- Содействие реализации решений оккупационных властей через передачу материальных ресурсов и организационную поддержку.
В Генпрокуратуре отмечают, что это не единичные случаи, а системная работа.
В 2025 году правоохранительные органы зафиксировали 1714 уголовных правонарушений, связанных с коллаборационизмом. По результатам расследований:
- 719 лицам сообщено о подозрении;
- 523 обвинительных акта уже переданы в суд;
- суды осудили 1115 человек за коллаборационную деятельность.
