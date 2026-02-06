Боротьба з колабораціонізмом: 14 підозр за тиждень і понад тисяча вироків у 2025 році

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
16:00 • 252 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 2714 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 3786 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 6288 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 8462 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 19377 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16311 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19192 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 61044 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 53451 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
79%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У росії заявили про "замах" на генерал-лейтенанта міноборони рф алексєєва6 лютого, 07:45 • 6232 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ6 лютого, 08:45 • 9974 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW6 лютого, 09:36 • 14832 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo10:22 • 7832 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 15311 перегляди
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 6288 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 15424 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 19377 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 31480 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 61044 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Стефанчук
Кая Каллас
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Молдова
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 18841 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 21712 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 30978 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 34196 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 72661 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Starlink

Боротьба з колабораціонізмом: 14 підозр за тиждень і понад тисяча вироків у 2025 році

Київ • УНН

 • 326 перегляди

За минулий тиждень правоохоронці повідомили про 14 нових підозр у колабораційній діяльності. У 2025 році суди вже винесли 1115 вироків за співпрацю з окупаційною владою.

Боротьба з колабораціонізмом: 14 підозр за тиждень і понад тисяча вироків у 2025 році

Упродовж минулого тижня правоохоронці повідомили про 14 нових підозр у колабораційній діяльності. Загалом у 2025 році суди вже винесли понад тисячу вироків за співпрацю з окупаційною владою. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Прокуратура продовжує притягувати до відповідальності громадян, які свідомо працювали на окупаційну владу. Лише за минулий тиждень повідомлено про 14 нових підозр у колабораційній діяльності.

Зокрема задокументовано:

  • Робота у «адміністраціях» Луганщини, виконання організаційних та господарських функцій окупаційної влади.
    • Служба у підрозділах так званої «поліції» та «МВС рф», у тому числі на керівних посадах, охорона громадського порядку на користь держави-агресора.
      • Робота в незаконних судах Криму та Севастополя, фактична реалізація судової влади окупанта.
        • Діяльність у незаконних митних органах окупаційної адміністрації та оформлення вантажів за російським законодавством.
          • Участь у так званих «дільничних виборчих комісіях» на Запоріжжі, що забезпечували проведення псевдовиборів.
            • Бізнес-співпраця з окупаційними структурами та отримання багатомільйонних прибутків.
              • Сприяння реалізації рішень окупаційної влади через передачу матеріальних ресурсів та організаційну підтримку.

                У Харкові затримали викладачку університету, яку підозрюють у держзраді 05.02.26, 13:29 • 4934 перегляди

                У Генпрокуратурі зазначають, що це не поодинокі випадки, а системна робота.

                У 2025 році правоохоронні органи зафіксували 1714 кримінальних правопорушень, пов’язаних із колабораціонізмом. За результатами розслідувань:

                • 719 особам повідомлено про підозру;
                  • 523 обвинувальні акти вже передано до суду;
                    • суди засудили 1115 осіб за колабораційну діяльність.

                      За мілітаризацію українських дітей в окупації отримали підозри 8 керівників штабів "юнармії"06.02.26, 15:38 • 1658 переглядiв

                      Ольга Розгон

                      ПолітикаКримінал та НП
                      Війна в Україні
                      Генеральний прокурор (Україна)
                      Запорізька область
                      Крим
                      Севастополь