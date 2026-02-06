Боротьба з колабораціонізмом: 14 підозр за тиждень і понад тисяча вироків у 2025 році
За минулий тиждень правоохоронці повідомили про 14 нових підозр у колабораційній діяльності. У 2025 році суди вже винесли 1115 вироків за співпрацю з окупаційною владою.
Деталі
Прокуратура продовжує притягувати до відповідальності громадян, які свідомо працювали на окупаційну владу. Лише за минулий тиждень повідомлено про 14 нових підозр у колабораційній діяльності.
Зокрема задокументовано:
- Робота у «адміністраціях» Луганщини, виконання організаційних та господарських функцій окупаційної влади.
- Служба у підрозділах так званої «поліції» та «МВС рф», у тому числі на керівних посадах, охорона громадського порядку на користь держави-агресора.
- Робота в незаконних судах Криму та Севастополя, фактична реалізація судової влади окупанта.
- Діяльність у незаконних митних органах окупаційної адміністрації та оформлення вантажів за російським законодавством.
- Участь у так званих «дільничних виборчих комісіях» на Запоріжжі, що забезпечували проведення псевдовиборів.
- Бізнес-співпраця з окупаційними структурами та отримання багатомільйонних прибутків.
- Сприяння реалізації рішень окупаційної влади через передачу матеріальних ресурсів та організаційну підтримку.
У Генпрокуратурі зазначають, що це не поодинокі випадки, а системна робота.
У 2025 році правоохоронні органи зафіксували 1714 кримінальних правопорушень, пов’язаних із колабораціонізмом. За результатами розслідувань:
- 719 особам повідомлено про підозру;
- 523 обвинувальні акти вже передано до суду;
- суди засудили 1115 осіб за колабораційну діяльність.
