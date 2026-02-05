У Харкові затримали викладачку університету, яку підозрюють у держзраді
Київ • УНН
У Харкові затримали викладачку, яка передавала представнику рф розвідувальну інформацію про розташування українських військових. Вона спілкувалася через Telegram, використовуючи окремий телефон та англійську мову для конспірації.
У Харкові правоохоронці затримали викладачку місцевого університету, яку підозрюють у державній зраді: за даними слідства, жінка передавала представнику рф розвідувальну інформацію про розміщення українських військових під час воєнного стану. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та СБУ, пише УНН.
Деталі
Восени 2025 року викладачка англійської мови одного з місцевих університетів через Telegram почала спілкуватися з представником рф, який брав участь у збройній агресії проти України, і погодилася виконувати його завдання - збирати та передавати розвідувальні дані.
Протягом вересня–грудня 2025 року вона збирала інформацію про розміщення українських військових у місті та передавала її "куратору"
Для конспірації вона користувалася окремим телефоном, листувалася англійською та регулярно видаляла повідомлення, намагаючись приховати сліди своєї діяльності.
Правоохоронці затримали жінку відповідно до ст. 208 КПК України.
Прокурор Харківської обласної прокуратури погодив їй підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
