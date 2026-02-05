$43.170.02
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 7604 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 5812 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 8976 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 8628 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 7402 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 10340 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 18675 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 29160 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22471 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05 • 7604 перегляди
У Харкові затримали викладачку університету, яку підозрюють у держзраді

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У Харкові затримали викладачку, яка передавала представнику рф розвідувальну інформацію про розташування українських військових. Вона спілкувалася через Telegram, використовуючи окремий телефон та англійську мову для конспірації.

У Харкові затримали викладачку університету, яку підозрюють у держзраді

У Харкові правоохоронці затримали викладачку місцевого університету, яку підозрюють у державній зраді: за даними слідства, жінка передавала представнику рф розвідувальну інформацію про розміщення українських військових під час воєнного стану. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та СБУ, пише УНН.

Деталі

Восени 2025 року викладачка англійської мови одного з місцевих університетів через Telegram почала спілкуватися з представником рф, який брав участь у збройній агресії проти України, і погодилася виконувати його завдання - збирати та передавати розвідувальні дані.

Протягом вересня–грудня 2025 року вона збирала інформацію про розміщення українських військових у місті та передавала її "куратору"

- йдеться у повідомленні.

Для конспірації вона користувалася окремим телефоном, листувалася англійською та регулярно видаляла повідомлення, намагаючись приховати сліди своєї діяльності.

Правоохоронці затримали жінку відповідно до ст. 208 КПК України.

Прокурор Харківської обласної прокуратури погодив їй підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У Львові жінка відкрила стрілянину по військових ТЦК та поліцейських: пошкоджений мікроавтобус05.02.26, 12:09 • 2586 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Харків