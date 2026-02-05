В Харькове задержали преподавательницу университета, которую подозревают в госизмене
Киев • УНН
В Харькове задержали преподавательницу, которая передавала представителю РФ разведывательную информацию о расположении украинских военных. Она общалась через Telegram, используя отдельный телефон и английский язык для конспирации.
В Харькове правоохранители задержали преподавательницу местного университета, которую подозревают в государственной измене: по данным следствия, женщина передавала представителю рф разведывательную информацию о размещении украинских военных во время военного положения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и СБУ, пишет УНН.
Подробности
Осенью 2025 года преподавательница английского языка одного из местных университетов через Telegram начала общаться с представителем рф, который участвовал в вооруженной агрессии против Украины, и согласилась выполнять его задания - собирать и передавать разведывательные данные.
В течение сентября–декабря 2025 года она собирала информацию о размещении украинских военных в городе и передавала ее "куратору"
Для конспирации она пользовалась отдельным телефоном, переписывалась на английском и регулярно удаляла сообщения, пытаясь скрыть следы своей деятельности.
Правоохранители задержали женщину в соответствии со ст. 208 УПК Украины.
Прокурор Харьковской областной прокуратуры согласовал ей подозрение по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
