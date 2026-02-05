В Харькове задержали преподавательницу университета, которую подозревают в госизмене

В Харькове правоохранители задержали преподавательницу местного университета, которую подозревают в государственной измене: по данным следствия, женщина передавала представителю рф разведывательную информацию о размещении украинских военных во время военного положения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и СБУ, пишет УНН.

Осенью 2025 года преподавательница английского языка одного из местных университетов через Telegram начала общаться с представителем рф, который участвовал в вооруженной агрессии против Украины, и согласилась выполнять его задания - собирать и передавать разведывательные данные.

В течение сентября–декабря 2025 года она собирала информацию о размещении украинских военных в городе и передавала ее "куратору"