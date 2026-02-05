В Харькове задержали преподавательницу университета, которую подозревают в госизмене

$43.170.02
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 7562 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 5780 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 8950 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 8598 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 7382 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 10333 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 18672 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 29153 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22469 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Мелания Трамп продолжает переговоры с путиным о возвращении депортированных украинских детей5 февраля, 03:05 • 4014 просмотра
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 4458 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 11705 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto05:37 • 12988 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto07:12 • 11515 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 44753 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 75214 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 75465 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 114373 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Абу-Даби
Сумская область
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 22526 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 12820 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 12667 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 15734 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 13950 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

В Харькове задержали преподавательницу университета, которую подозревают в госизмене

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Харькове задержали преподавательницу, которая передавала представителю РФ разведывательную информацию о расположении украинских военных. Она общалась через Telegram, используя отдельный телефон и английский язык для конспирации.

В Харькове задержали преподавательницу университета, которую подозревают в госизмене

В Харькове правоохранители задержали преподавательницу местного университета, которую подозревают в государственной измене: по данным следствия, женщина передавала представителю рф разведывательную информацию о размещении украинских военных во время военного положения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и СБУ, пишет УНН.

Подробности

Осенью 2025 года преподавательница английского языка одного из местных университетов через Telegram начала общаться с представителем рф, который участвовал в вооруженной агрессии против Украины, и согласилась выполнять его задания - собирать и передавать разведывательные данные.

В течение сентября–декабря 2025 года она собирала информацию о размещении украинских военных в городе и передавала ее "куратору"

- говорится в сообщении.

Для конспирации она пользовалась отдельным телефоном, переписывалась на английском и регулярно удаляла сообщения, пытаясь скрыть следы своей деятельности.

Правоохранители задержали женщину в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Прокурор Харьковской областной прокуратуры согласовал ей подозрение по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Во Львове женщина открыла стрельбу по военным ТЦК и полицейским: поврежден микроавтобус05.02.26, 12:09 • 2576 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Харьков