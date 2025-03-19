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Болезнь Паркинсона поразит более 25 миллионов человек к 2050 году - исследование

Киев • УНН

 • 22051 просмотра

К 2050 году число больных болезнью Паркинсона в мире вырастет до 25,2 миллиона. Наибольший рост ожидается в Восточной Азии, а регулярная физическая активность снижает риск.

Болезнь Паркинсона поразит более 25 миллионов человек к 2050 году - исследование

К 2050 году во всем мире будет жить примерно 25,2 миллиона человек с диагнозом болезни Паркинсона. Об этом передает УНН со ссылкой на Washington Рost и BMJ.

 Согласно недавнему исследованию, проведенному в Великобритании, до 2050 года во всем мире будет жить примерно 25,2 миллиона человек, больных болезнью Паркинсона, что на 112 процентов больше, чем в 2021 году.

К 2050 году болезнь Паркинсона станет серьезной проблемой для здравоохранения пациентов, их семей, лиц, осуществляющих уход, сообществ и общества

- говорится в исследовании.

Справочно

Болезнь Паркинсона - одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний после болезни Альцгеймера. Болезнь, как правило, проявляется чаще в пожилом возрасте, но в некоторых случаях болезнь становится очевидной в возрасте моложе 60 лет.

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Типичными начальными симптомами являются тремор, замедленность движений и мышечная ригидность. По мнению ученых, определенную роль в развитии болезни Паркинсона играют такие факторы окружающей среды, как пестициды или твердые частицы.

Кроме генетических факторов, основным фактором, влияющим на риск болезни Паркинсона, является образ жизни. 

По словам исследователей, регулярная физическая активность может уменьшить количество случаев заболевания на 4,9 процента.

- говорится в пресс-релизе. 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году 8,5 миллионов людей во всем мире жили с болезнью Паркинсона.

Согласно новому исследованию, заболеваемость этой болезнью значительно отличается во всем мире: особенно пострадала Восточная Азия, где к 2050 году количество случаев может вырасти на 145 процентов.

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Согласно прогнозу, Германия станет четвертой страной по количеству больных в 2050 году с 574 000 пациентов после Китая (10,5 млн), Индии (2,7 млн) и США (895 000). Некоторые регионы, такие как Африка к югу от Сахары или Карибский бассейн, как указывается, пострадали меньше.

Дополнение

Авторы исследования отмечают, что "тенденция к росту диагнозов болезни Паркинсона более выражена у мужчин, в частности  в Восточной Азии", а также в "умеренно развитых странах".

Существует острая потребность в будущих исследованиях, сосредоточенных на разработке новых лекарств, методов генной инженерии и клеточной заместительной терапии,

- пишут исследователи в пресс-релизе.

Напомним

Ученые Кембриджского университета случайно обнаружили, что аспирин усиливает способность иммунной системы бороться с распространением рака.

В Украине летальные случаи чаще регистрируются из-за COVID-19, хотя грипп опережает по количеству диагнозов.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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