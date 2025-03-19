Заболеваемость ОРВИ упала на 10%, из-за гриппа 14 летальных случаев, в том числе беременной - Минздрав

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 за неделю снизилась на 10%, однако грипп циркулирует в 21 регионе, есть 14 летальных исходов, в том числе один - в результате гриппа у беременной, сообщили в Минздраве в среду, пишет УНН.

Детали

"За неделю с 10 по 16 марта в стране заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Это на 10% меньше аналогичного показателя прошлой недели", - говорится в сообщении.

Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, как указано, был зафиксирован в феврале и сейчас в марте наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев на уровне страны.

Уровень заболеваемости ОРВИ стабилизируется после пика в феврале - Минздрав

"Однако грипп типа А и В циркулирует в 21 регионе, за неделю медики сообщили о 14 летальных исходах вследствие осложнений гриппа. В Киеве – 7 случаев, в Днепропетровской области – 1, Полтавской области – 1, Черкасской области – 1, Черновицкой области – 2, Харьковской области – четырехлетний ребенок, в Одесской области – 1 летальный случай вследствие гриппа у беременной. Вирус гриппа типа В обнаружен в трех случаях", - сообщили в Минздраве.

"В Одесской области в результате гриппа произошел летальный случай беременной, 40 недель", - отметили в ЦОЗ Минздрава.

Профилактических прививок против гриппа умершие, как указано, не имели.

С 10 по 16 марта в стране зарегистрировано два летальных исхода вследствие осложнений COVID-19.

За этот период в стране с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций (в частности гриппом, пневмонией и COVID-19), как указано, в больницы попали 8 893 пациента. Это на 13% меньше, чем неделей раньше.

"Превышение эпидпорога высокого уровня зафиксировано в двух областях - Житомирской и Черкасской. В то же время в 11 областях - Волынской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской - зарегистрирован средний уровень. В Винницкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской и Хмельницкой областях - низкий уровень. В других областях Украины и городе Киеве ситуация стабильная - предэпидемический уровень", - сказано в сообщении.

Ситуация с начала эпидсезона

В общем, с начала эпидемического сезона, с 30 сентября 2024 года по 16 марта 2025 года, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 3 501 367 человек. У большинства обнаружили респираторно-вирусные инфекции, только у 19 776 пациентов был подтвержден COVID-19. По сравнению с прошлым эпидсезоном 2023/2024 заболеваемость на уровне страны сейчас на 6,4% ниже.

С начала текущего эпидемического сезона количество умерших от гриппа и ОРВИ составляет 147 случаев, согласно данным ЦОЗ Минздрава.