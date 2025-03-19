Захворюваність на ГРВІ впала на 10%, через грип 14 летальних випадків, у тому числі вагітної - МОЗ

Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 за тиждень знизилась на 10%, однак грип циркулює у 21 регіоні, є 14 летальних випадків, у тому числі один - внаслідок грипу у вагітної, повідомили у МОЗ у середу, пише УНН.

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"За тиждень з 10 по 16 березня в країні занедужало 240 340 осіб, із них 124 960 – діти. Це на 10% менше аналогічного показника минулого тижня", - ідеться у повідомленні.

Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19, як вказано, був зафіксований у лютому і зараз у березні спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни.

Рівень захворюваності на ГРВІ стабілізується після піку в лютому - МОЗ

"Однак грип типу А та В циркулює у 21 регіоні, за тиждень медики повідомили про 14 летальних випадків внаслідок ускладнень грипу. У Києві – 7 випадків, в Дніпропетровській області – 1, Полтавській області – 1, Черкаській області – 1, Чернівецькій області – 2, Харківській області – чотирирічна дитина, в Одеській області – 1 летальний випадок внаслідок грипу у вагітної. Вірус грипу типу В виявлено у трьох випадках", - повідомили у МОЗ.

"В Одеській області внаслідок грипу стався летальний випадок вагітної, 40 тижнів", - зазначили у ЦГЗ МОЗ.

Профілактичних щеплень проти грипу померлі, як вказано, не мали.

З 10 по 16 березня в країні зареєстровано два летальні випадки внаслідок ускладнень COVID-19.

За це період в країні з ускладненнями гострих респіраторно-вірусних інфекцій (зокрема грипом, пневмонією та COVID-19), як вказано, до лікарень потрапило 8 893 пацієнтів. Це на 13% менше ніж тижнем раніше.

"Перевищення епідпорогу високого рівня зафіксовано у двох областях - Житомирській та Черкаській. Водночас в 11 областях - Волинській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецький та Чернігівській - зареєстровано середній рівень. У Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській та Хмельницькій областях - низький рівень. В інших областях України та місті Києві ситуація стабільна - передепідемічний рівень", - сказано у повідомленні.

Ситуація з початку епідсезону

Загалом, з початку епідемічного сезону, з 30 вересня 2024 року по 16 березня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 3 501 367 людей. У більшості виявили респіраторно-вірусні інфекції, лише у 19 776 пацієнтів було підтверджено COVID-19. У порівнянні з минулим епідсезоном 2023/2024 захворюваність на рівні країни наразі на 6,4% нижча.

З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 147 випадків, згідно з даними ЦГЗ МОЗ.