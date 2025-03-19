Хвороба Паркінсона вразить понад 25 мільйонів людей до 2050 року - дослідження

До 2050 року в усьому світі буде жити приблизно 25,2 мільйона людей з діагнозом хвороби Паркінсона. Про це передає УНН із посиланням на Washington Рost та BMJ.

Згідно з нещодавнім дослідженням, проведеним у Великій Британії, до 2050 року в усьому світі буде жити приблизно 25,2 мільйона людей, хворих на хворобу Паркінсона, що на 112 відсотків більше, ніж у 2021 році.

До 2050 року хвороба Паркінсона стане серйозною проблемою для охорони здоров’я пацієнтів, їхніх сімей, осіб, які здійснюють догляд, спільнот і суспільства - йдеться в дослідженні.

Довідково

Хвороба Паркінсона - одне з найпоширеніших нейродегенеративних захворювань після хвороби Альцгеймера. Хвороба, як правило, проявляється частіше в літньому віці, але у деяких випадках хвороба стає очевидною у віці молодше 60 років.

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Типовими початковими симптомами є тремор, сповільненість рухів і м'язова ригідність. На думку вчених, певну роль у розвитку хвороби Паркінсона грають такі фактори навколишнього середовища, як пестициди або тверді частинки.

Крім генетичних факторів, основним фактором, що впливає на ризик хвороби Паркінсона, є спосіб життя.

За словами дослідників, регулярна фізична активність може зменшити кількість випадків захворювання на 4,9 відсотка. - ідеться у прес-релізі.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2019 році 8,5 мільйонів людей у ​​всьому світі жили з хворобою Паркінсона.

Згідно з новим дослідженням, захворюваність на цю хворобу значно відрізняється в усьому світі: особливо постраждала Східна Азія, де до 2050 року кількість випадків може зрости на 145 відсотків.

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Згідно з прогнозом, Німеччина стане четвертою країною за кількістю хворих у 2050 році з 574 000 пацієнтів після Китаю (10,5 млн), Індії (2,7 млн) і США (895 000). Деякі регіони, такі як Африка на південь від Сахари або Карибський басейн, як вказується, постраждали менше.

Доповнення

Автори дослідження зазначають, що "тенденція до зростання діагнозів хвороби Паркінсона більш виражена у чоловіків, зокрема у Східній Азії", а також у "помірно розвинутих країнах".

Існує нагальна потреба в майбутніх дослідженнях, зосереджених на розробці нових ліків, методів генної інженерії та клітинної замінної терапії, - пишуть дослідники в прес-релізі.

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