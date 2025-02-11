Через COVID-19 летальні випадки реєструються частіше, хоча грип починає випереджати по діагнозах

В Україні наразі летальні випадки реєструються частіше через COVID-19, ніж грип, хоча кількість підтверджених діагнозів починає випереджати коронавірус. Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики МОЗ Федір Лапій в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Через COVID-19 зараз смерті реєструються частіше, хоча за кількістю виділених вірусів або підтверджених діагнозів грип починає випереджати COVID-19 - заявив Лапій.

За його словами, Україна повертається до так званого до пандемічного періоду.

"Ми "прогуляли" два сезони грипу через досить таки суворі карантинні обмеження, які пов'язанні з COVID-19. Зараз ми наздоганяємо, повертаємося в сезон який був б у нас до пандемії COVID-19. Й не лише ми, а країни євроспільноти. Якщо подивитися на дані країн євроспільноти й України, то є багато спільного. Зараз захворюваність на грип зростає", - розповів Лапій", - розповів Лапій.

Також він прокоментував зростання захворюваності на грип та ГРВІ переважно в західних областях, де переводять школи на дистанційне навчання.

На запитання, в чому причина тенденції зростання захворюваності на заході й чи варто очікувати захворюваності в решти регіонів, Лапій відповів: "Дійсно можна очікувати й в інших регіонах, як це було і раніше. Якщо говорити знову ж таки про західні регіони, як це було і до COVID-19, у нас в основному зростання захворюваності на грип починалося з західних регіонів. Зараз є додатковий фактор, що діти в основному евакуюванні в західні регіони України, там більша кількість дитячого населення".

За його словами, там більша ймовірність того, що школи працюють в офлайн-режимі, що сприяє передачі вірусу грипу на відміну від східних областей, де багато дітей залишили ці території й школи та садочки не можуть там працювати, так, як в більш безпечних регіонах.

"Тому підйом захворюваності переважно в західних регіонах України. Плюс міграція, люди їдуть в ЄС, повертаються в Україну через західний регіон", - додав Лапій.

Доповнення

5 лютого МОЗ повідомляло, що в Україні у 5 областях незначне перевищення епідемічного порогу через зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19.