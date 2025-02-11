Из-за COVID-19 летальные случаи регистрируются чаще, хотя грипп начинает опережать по диагнозам

ukenru
Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
08:06 • 30029 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
07:08 • 97142 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
05:41 • 100265 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
04:30 • 102158 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
10 февраля, 17:01 • 133126 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 116064 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 134183 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 111939 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 106847 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
10 февраля, 12:39 • 103416 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В столице звучит воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

11 февраля, 00:07 • 100885 просмотра
США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

11 февраля, 01:20 • 79297 просмотра
Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

11 февраля, 01:47 • 75339 просмотра
Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

11 февраля, 02:58 • 73907 просмотра
Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

04:08 • 48049 просмотра
публикации
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

07:08 • 97129 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 133125 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 110651 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 134182 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 133254 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 15366 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 33750 просмотра
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

10 февраля, 17:12 • 100194 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

10 февраля, 16:22 • 98930 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

10 февраля, 15:19 • 100866 просмотра
Актуальное
Из-за COVID-19 летальные случаи регистрируются чаще, хотя грипп начинает опережать по диагнозам

Из-за COVID-19 летальные случаи регистрируются чаще, хотя грипп начинает опережать по диагнозам

Киев  •  УНН

 • 2850 просмотра

Read in English

В Украине летальные случаи чаще регистрируются из-за COVID-19, хотя грипп опережает по количеству диагнозов. Наибольший рост заболеваемости наблюдается в западных областях из-за большего количества детей и миграции.

В Украине сейчас летальные случаи регистрируются чаще из-за COVID-19, чем гриппа, хотя количество подтвержденных диагнозов начинает опережать коронавирус. Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Федор Лапий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Из-за COVID-19 сейчас смерти регистрируются чаще, хотя по количеству выделенных вирусов или подтвержденных диагнозов грипп начинает опережать COVID-19

- заявил Лапий.

По его словам, Украина возвращается к так называемому до пандемического периода.

«Мы «прогуляли» два сезона гриппа из-за довольно таки строгих карантинных ограничений, которые связаны с COVID-19. Сейчас мы догоняем, возвращаемся в сезон, который был бы у нас до пандемии COVID-19. И не только мы, а страны евросообщества. Если посмотреть на данные стран евросообщества и Украины, то есть много общего. Сейчас заболеваемость гриппом растет«, - рассказал Лапий», - рассказал Лапий.

Также он прокомментировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ преимущественно в западных областях, где переводят школы на дистанционное обучение.

На вопрос, в чем причина тенденции роста заболеваемости на западе и стоит ли ожидать заболеваемости в остальных регионах, Лапий ответил: «Действительно можно ожидать и в других регионах, как это было и раньше. Если говорить опять же о западных регионах, как это было и до COVID-19, у нас в основном рост заболеваемости гриппом начинался с западных регионов. Сейчас есть дополнительный фактор, что дети в основном эвакуации в западные регионы Украины, там большее количество детского населения».

По его словам, там большая вероятность того, что школы работают в офлайн-режиме, что способствует передаче вируса гриппа в отличие от восточных областей, где многие дети покинули эти территории и школы и садики не могут там работать, так, как в более безопасных регионах.

«Поэтому подъем заболеваемости преимущественно в западных регионах Украины. Плюс миграция, люди едут в ЕС, возвращаются в Украину через западный регион», - добавил Лапий.

Дополнение

5 февраля Минздрав сообщал, что в Украине в 5 областях незначительное превышение эпидемического порога из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

COVID-19Здоровье
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы