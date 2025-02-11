Из-за COVID-19 летальные случаи регистрируются чаще, хотя грипп начинает опережать по диагнозам

В Украине сейчас летальные случаи регистрируются чаще из-за COVID-19, чем гриппа, хотя количество подтвержденных диагнозов начинает опережать коронавирус. Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Федор Лапий в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Из-за COVID-19 сейчас смерти регистрируются чаще, хотя по количеству выделенных вирусов или подтвержденных диагнозов грипп начинает опережать COVID-19 - заявил Лапий.

По его словам, Украина возвращается к так называемому до пандемического периода.

«Мы «прогуляли» два сезона гриппа из-за довольно таки строгих карантинных ограничений, которые связаны с COVID-19. Сейчас мы догоняем, возвращаемся в сезон, который был бы у нас до пандемии COVID-19. И не только мы, а страны евросообщества. Если посмотреть на данные стран евросообщества и Украины, то есть много общего. Сейчас заболеваемость гриппом растет«, - рассказал Лапий», - рассказал Лапий.

Также он прокомментировал рост заболеваемости гриппом и ОРВИ преимущественно в западных областях, где переводят школы на дистанционное обучение.

На вопрос, в чем причина тенденции роста заболеваемости на западе и стоит ли ожидать заболеваемости в остальных регионах, Лапий ответил: «Действительно можно ожидать и в других регионах, как это было и раньше. Если говорить опять же о западных регионах, как это было и до COVID-19, у нас в основном рост заболеваемости гриппом начинался с западных регионов. Сейчас есть дополнительный фактор, что дети в основном эвакуации в западные регионы Украины, там большее количество детского населения».

По его словам, там большая вероятность того, что школы работают в офлайн-режиме, что способствует передаче вируса гриппа в отличие от восточных областей, где многие дети покинули эти территории и школы и садики не могут там работать, так, как в более безопасных регионах.

«Поэтому подъем заболеваемости преимущественно в западных регионах Украины. Плюс миграция, люди едут в ЕС, возвращаются в Украину через западный регион», - добавил Лапий.

Дополнение

5 февраля Минздрав сообщал, что в Украине в 5 областях незначительное превышение эпидемического порога из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.