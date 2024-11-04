Исследователи впервые с беспрецедентной точностью проследили образование амилоидов, связанных с болезнью Альцгеймера

Исследователи Empa недавно смогли визуализировать «неправильное» накопление в мозге белков амилоида β, - этот процесс связан с болезнью Альцгеймера. Ученые надеются, что результат откроет новые методы диагностики болезни.

Пишет УНН со ссылкой на Science Daily.

От болезни Альцгеймера страдают более 55 миллионов человек в мире. Лечение таких расстройств все еще остается одной из самых больших проблем, с которыми сталкивается современная медицина. Существенную роль в развитии недуга играет накопление амилоидных бляшек в мозге.

Неправильно свернутые белки слипаются вместе, образуя волокнообразные структуры. Однако пока еще не совсем понятно было, как образуются эти фибриллы.

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

Недавно, команда во главе с исследователем Empa Питером Нирмалраджем из лаборатории Empa Transport at Nanoscale Interfaces и учеными из ирландского Университета Лимерика смогли показать, как происходит этот процесс, используя особо мощную технику визуализации.

Пояснение

В фокусе внимания - процессы, наблюдаемые на поверхности амилоидных фибрилл, то есть структур в головном мозге, образованных олигомерами - растворимыми высокотоксичными для нейронов белками, собирающимися в плотные волокна. Ученые обнаружили среди них особый подвид белков-суперраспространителей.

Справочно

Aβ42 считается одним из основных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера.

Неправильно свернутые белки приводят к формированию новых олигомеров на поверхности уже имеющихся фибрилл в процессе вторичной нуклеации (когда зрелые фибриллы катализируют появление новых олигомеров).

Aβ образуется из большего трансмембранного белка-предшественника (предшественник бета-амилоида, ПБА) с М.м. 100-140 кДа, выполняющего трофическую и защитную функции.

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Согласно «амилоидной гипотезе» бета-амилоид, по не выясненным до конца причинам, образует нейротоксичные растворимые олигомеры. По данным многочисленных исследований, агрегаты бета-амилоида, включая олигомеры, пагубно действуют на нервные клетки, нарушая их нормальное функционирование. Это создает условия для развития болезни Альцгеймера.

Что достигнуто новым наблюдением

Механизм того, как белковые строительные блоки собираются вместе, чтобы образовать фибриллы второго поколения, а также их форма и структура, ранее были непонятными.

Недавняя визуализация приближает нас еще на один шаг к лучшему пониманию того, как эти белки распространяются в мозговой ткани болезни Альцгеймера.

Ученые разрабатывают наночастицы для борьбы с ожирением

Исследователи смогли наблюдать за процессом образования фибрилл в реальном времени, от первых моментов до следующих 250 часов. Этому помогла новая техника: белки анализируются в неизменном виде в солевом растворе, что гораздо ближе к естественным условиям человеческого организма.

«Эта работа приближает нас еще на один шаг к лучшему пониманию того, как эти белки распространяются в мозговой ткани болезни Альцгеймера», - говорит Нирмалрадж, исследователь Empa. Он надеется, что это в конечном итоге приведет к новым способам диагностических процедур.

Ученые обнаружили новый признак ранней стадии болезни Альцгеймера