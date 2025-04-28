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Более 90% улиц верифицировано в Едином государственном реестре адресов – Минразвития

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В Украине более 90% улиц верифицировано в Едином государственном реестре адресов. Доступ к реестру уже получили 1284 громады, особенно активные пользователи в Закарпатской, Волынской и Кировоградской областях.

Более 90% улиц верифицировано в Едином государственном реестре адресов – Минразвития

Более 90% улиц верифицированы в Едином государственном реестре адресов, доступ к которому уже получили 1284 общины. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.

За девять месяцев работы Единого государственного реестра адресов (ЕГРА) в общинах верифицировано уже более 90% улиц. Всего к реестру уже получили доступ 1284 общины. Наиболее активными пользователями системы являются общины Закарпатской, Волынской и Кировоградской областей

- отмечают в Министерстве.

В частности, по информации, в каждой области функционируют Центры компетенции, осуществляющие координацию по вопросам ЕГРА.

Верификация улиц – первый этап наполнения ЕГРА. Она необходима для всех общин, кроме находящихся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях

- говорится в сообщении.

По состоянию на 28 апреля, 30 крупнейших городов и 1020 общин обработали улицы своих населенных пунктов. К примеру, город Сумы первыми среди областных центров завершили этот процесс. 

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Второй этап предусматривает верификацию адресов – проверку наличия и правильности написания номеров домов и их привязку к верифицированным улицам. 

Так, 900 общин уже приступили к верификации адресов. Наилучшие показатели имеют Херсонская, Волынская и Николаевская области.

Среди крупных городов лидерами процесса являются: 

  • Сумы – 55%
    • Херсон – 39%
      • Умань – 30% 

        Как сообщает Минрегионразвития, реестр создан с учетом норм европейского фреймворка инфраструктуры пространственных данных INSPІRE, что в будущем должно способствовать взаимодействию данных из реестра на европейском уровне.

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        Алина Волянская

        Алина Волянская

        Общество
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