Более 90% улиц верифицировано в Едином государственном реестре адресов – Минразвития
Киев • УНН
В Украине более 90% улиц верифицировано в Едином государственном реестре адресов. Доступ к реестру уже получили 1284 громады, особенно активные пользователи в Закарпатской, Волынской и Кировоградской областях.
Более 90% улиц верифицированы в Едином государственном реестре адресов, доступ к которому уже получили 1284 общины. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.
За девять месяцев работы Единого государственного реестра адресов (ЕГРА) в общинах верифицировано уже более 90% улиц. Всего к реестру уже получили доступ 1284 общины. Наиболее активными пользователями системы являются общины Закарпатской, Волынской и Кировоградской областей
В частности, по информации, в каждой области функционируют Центры компетенции, осуществляющие координацию по вопросам ЕГРА.
Верификация улиц – первый этап наполнения ЕГРА. Она необходима для всех общин, кроме находящихся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях
По состоянию на 28 апреля, 30 крупнейших городов и 1020 общин обработали улицы своих населенных пунктов. К примеру, город Сумы первыми среди областных центров завершили этот процесс.
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Второй этап предусматривает верификацию адресов – проверку наличия и правильности написания номеров домов и их привязку к верифицированным улицам.
Так, 900 общин уже приступили к верификации адресов. Наилучшие показатели имеют Херсонская, Волынская и Николаевская области.
Среди крупных городов лидерами процесса являются:
- Сумы – 55%
- Херсон – 39%
- Умань – 30%
Как сообщает Минрегионразвития, реестр создан с учетом норм европейского фреймворка инфраструктуры пространственных данных INSPІRE, что в будущем должно способствовать взаимодействию данных из реестра на европейском уровне.
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