Понад 90% вулиць верифіковано у Єдиному державному реєстрі адрес - Мінрозвитку
Київ • УНН
В Україні понад 90% вулиць верифіковано у Єдиному державному реєстрі адрес. Доступ до реєстру вже отримали 1284 громади, особливо активні користувачі у Закарпатській, Волинській та Кіровоградській областях.
Понад 90% вулиць верифіковано у Єдиному державному реєстрі адрес, доступ до якого вже отримали 1284 громади. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН.
За дев'ять місяців роботи Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) у громадах верифіковано вже понад 90% вулиць. Загалом до реєстру вже отримали доступ 1284 громади. Найбільш активними користувачами системи є громади Закарпатської, Волинської та Кіровоградської областей
Зокрема, за інформацією, у кожній області функціонують Центри компетенції, які здійснюють координацію з питань ЄДРА.
Верифікація вулиць – перший етап наповнення ЄДРА. Вона є необхідною для всіх громад, крім тих, що знаходяться у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях
Станом на 28 квітня, 30 найбільших міст та 1020 громад опрацювали вулиці своїх населених пунктів. Наприклад, місто Суми першими серед обласних центрів завершили цей процес.
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Другий етап передбачає верифікацію адрес — перевірку наявності та правильності написання номерів будинків і їх прив’язку до верифікованих вулиць.
Так, 900 громад вже розпочали верифікацію адрес. Найкращі показники мають Херсонська, Волинська та Миколаївська області.
Серед великих міст лідерами процесу є:
- Суми – 55%
- Херсон – 39%
- Умань – 30%
Як повідомляє Мінрозвитку, реєстр створено з урахуванням норм європейського фреймворку інфраструктури просторових даних INSPІRE, що в майбутньому має сприяти взаємодії даних з реєстру на європейському рівні.
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