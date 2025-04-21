У Києві продовжують руйнувати "Будинок з хлібною лавкою" попри заборону
Київ • УНН
У Києві на пам'ятці архітектури "Будинок з хлібною лавкою" (Ярославів Вал, 27) відновили зовнішні роботи з оббивання фасаду пінопластом. Це відбувається попри відкрите кримінальне провадження та приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.
У столиці на вулиці Ярославів Вал, 27 будівельники відновили зовнішні роботи на фасаді "Будинку з хлібною лавкою". Ця будівля має статус памʼятки архітектури місцевого значення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пам’яткоохоронця Дмитра Перова у Facebook.
Деталі
За словами експерта з пам’яток Києва, попри відкрите кримінальне провадження та припис Департамент охорони культурної спадщини КМДА, роботи з оббивання памʼятки архітектури пінопластом тривають.
Контекст
Раніше небайдужі кияни зафіксували проведення будівельних робіт на фасаді будівлі, на які немає ні науково-проєктної документації, ні відповідних погоджень та дозволів. На цьому наголосили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.
Представники влади Києва оглянули будівлю на вулиці Ярославів Вал, 27, склали відповідний акт та видали вже другий припис з вимогою зупинити проведення будь-яких будівельних робіт. Тоді завдяки оперативному втручанню поліції Шевченківського району вдалося зупинити незаконні роботи. Перший припис департамент видав торік та наклав штрафні санкції в розмірі понад 340 тис. грн.
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Доповнення
Будинок був зведений 1865 року за типовим проєктом на замовлення власника садиби титулярного радника О. Кобилянського. Сім'я Кобилянських володіла садибою до 1915 р., згодом вона перейшла у власність страхового товариства "Саламандра", яке володіло садибною ділянкою до націоналізації.