У Києві продовжують руйнувати "Будинок з хлібною лавкою" попри заборону

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 18002 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
14:32 • 54732 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 36007 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 34339 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 36482 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 28708 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 24074 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 64471 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
21 квітня, 09:18 • 39045 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

21 квітня, 08:55 • 53124 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1.5м/с
46%
749 мм
Популярнi новини

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 50563 перегляди

Китай запровадив санкції проти членів Конгресу США - Reuters

21 квітня, 10:09 • 57187 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 34769 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

14:13 • 26510 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

15:15 • 31179 перегляди
Публікації

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

15:15 • 31414 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

14:32 • 54721 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

14:13 • 26750 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 35011 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

21 квітня, 10:05 • 64471 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Папа Франциск

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Піт Хегсетх

Бріджит А. Брінк

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Сполучене Королівство

Китай

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 14133 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 15729 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 14859 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 50741 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 53123 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Facebook

Airbus A330

The New York Times

У Києві продовжують руйнувати "Будинок з хлібною лавкою" попри заборону

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

У Києві на пам'ятці архітектури "Будинок з хлібною лавкою" (Ярославів Вал, 27) відновили зовнішні роботи з оббивання фасаду пінопластом. Це відбувається попри відкрите кримінальне провадження та приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

У Києві продовжують руйнувати "Будинок з хлібною лавкою" попри заборону

У столиці на вулиці Ярославів Вал, 27 будівельники відновили зовнішні роботи на фасаді "Будинку з хлібною лавкою". Ця будівля має статус памʼятки архітектури місцевого значення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пам’яткоохоронця Дмитра Перова у Facebook.

Деталі

За словами експерта з пам’яток Києва, попри відкрите кримінальне провадження та припис Департамент охорони культурної спадщини КМДА, роботи з оббивання памʼятки архітектури пінопластом тривають.

Контекст

Раніше небайдужі кияни зафіксували проведення будівельних робіт на фасаді будівлі, на які немає ні науково-проєктної документації, ні відповідних погоджень та дозволів. На цьому наголосили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Представники влади Києва оглянули будівлю на вулиці Ярославів Вал, 27, склали відповідний акт та видали вже другий припис з вимогою зупинити проведення будь-яких будівельних робіт. Тоді завдяки оперативному втручанню поліції Шевченківського району вдалося зупинити незаконні роботи. Перший припис департамент видав торік та наклав штрафні санкції в розмірі понад 340 тис. грн.

У Криму окупанти знищили або пошкодили понад 200 пам’яток археології - представництво президента в АРК18.04.25, 15:38 • 6827 переглядiв

Доповнення

Будинок був зведений 1865 року за типовим проєктом на замовлення власника садиби титулярного радника О. Кобилянського. Сім'я Кобилянських володіла садибою до 1915 р., згодом вона перейшла у власність страхового товариства "Саламандра", яке володіло садибною ділянкою до націоналізації.

Лілія Набока

Лілія Набока

Київ
Київська міська державна адміністрація
Крим
Facebook
Київ
Brent
$66.50
Bitcoin
$86,807.40
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,437.11
Ethereum
$1,569.85