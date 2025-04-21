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Financial Times

В Киеве продолжают разрушать "Дом с хлебной лавкой", несмотря на запрет

Киев • УНН

 • 402 просмотра

В Киеве на памятнике архитектуры "Дом с хлебной лавкой" (Ярославов Вал, 27) возобновили наружные работы по обшивке фасада пенопластом. Это происходит, несмотря на открытое уголовное производство и предписания Департамента охраны культурного наследия КГГА.

В Киеве продолжают разрушать "Дом с хлебной лавкой", несмотря на запрет

В столице на улице Ярославов Вал, 27 строители возобновили наружные работы на фасаде "Дома с хлебной лавкой". Это здание имеет статус памятника архитектуры местного значения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на охранника памятников Дмитрия Перова в Facebook.

Детали

По словам эксперта по памятникам Киева, несмотря на открытое уголовное производство и предписание Департамента охраны культурного наследия КГГА, работы по обшивке памятника архитектуры пенопластом продолжаются.

Контекст

Ранее неравнодушные киевляне зафиксировали проведение строительных работ на фасаде здания, на которые нет ни научно-проектной документации, ни соответствующих согласований и разрешений. Это подчеркнули в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

Представители власти Киева осмотрели здание на улице Ярославов Вал, 27, составили соответствующий акт и выдали уже второе предписание с требованием остановить проведение любых строительных работ. Тогда благодаря оперативному вмешательству полиции Шевченковского района удалось остановить незаконные работы. Первое предписание департамент выдал в прошлом году и наложил штрафные санкции в размере более 340 тыс. грн.

В Крыму оккупанты уничтожили или повредили более 200 памятников археологии - представительство президента в АРК18.04.25, 15:38 • 6827 просмотров

Дополнение

Дом был возведен в 1865 году по типовому проекту по заказу владельца усадьбы титулярного советника А. Кобылянского. Семья Кобылянских владела усадьбой до 1915 г., впоследствии она перешла в собственность страхового общества "Саламандра", которое владело усадебным участком до национализации.

Лилия Набока

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