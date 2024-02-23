Блокада на границе: Клименко заявил, что украинские пограничники круглосуточно отслеживают ситуацию
Киев • УНН
Украинские пограничники круглосуточно контролируют ситуацию на границе и постоянно обмениваются информацией с польскими коллегами для решения проблемных вопросов, вызванных протестами, которые заблокировали шесть пунктов пропуска.
Украинские пограничники круглосуточно отслеживают ситуацию на границе. Продолжается постоянный обмен информацией с польскими коллегами. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, находясь на границе с Польшей, передает УНН.
Министр отметил, что шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе фактически заблокированы из-за протестов польских аграриев.
"Сегодня в составе правительственной делегации во главе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем принял участие в выездном заседании для урегулирования ситуации. Потому что когда украинские водители неделями не могут пересечь границу - это неадекватная ситуация в цивилизованном мире.
В течение всего времени протестов я на прямой связи с Министром внутренних дел Польши Марчином Кервинским. К сожалению, лично встретиться на границе сегодня не удалось", - сообщил Клименко.
"План взаимопонимания": Украина предлагает Польше пять шагов для деблокады границы23 февраля 2024, 17:19 • 13157 просмотров
Вместе с тем, глава МВД Украины поблагодарил за оперативную реакцию польских правоохранителей на случаи нарушения Закона.
"Украинские пограничники круглосуточно отслеживают ситуацию на границе. Продолжается постоянный обмен информацией с польскими коллегами. Работаем над урегулированием ситуации. Надеемся на диалог в рамках Плана взаимопонимания", - резюмировал Клименко.
Ранее
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с командой министров прибыл на границу с Польшей, но встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась.
Дополнение
Как сообщал УНН, Кубраков заявил, что Украина начинает реализацию ряда решений для поддержания ритмичности экспорта.
Ранее Зеленский поручал правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того он призвал прибыть туда президента и премьера Польши.
Блокада на границе: Клименко заявил, что украинские пограничники круглосуточно отслеживают ситуацию
Украинские пограничники круглосуточно контролируют ситуацию на границе и постоянно обмениваются информацией с польскими коллегами для решения проблемных вопросов, вызванных протестами, которые заблокировали шесть пунктов пропуска.
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