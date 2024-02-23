Блокада на кордоні: Клименко заявив, що українські прикордонники цілодобово відстежують ситуацію

Українські прикордонники цілодобово відстежують ситуацію на кордоні. Триває постійний обмін інформацією з польськими колегами. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, перебуваючи на кордоні з Польщею, передає УНН.

Міністр зауважив, що шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні фактично заблоковані через протести польських аграріїв.

"Сьогодні в складі урядової делегації на чолі з Премʼєр-міністром Денисом Шмигалем взяв участь у виїзному засіданні для врегулювання ситуації. Бо коли українські водії тижнями не можуть перетнути кордон - це неадекватна ситуація у цивілізованому світі.

Упродовж всього часу протестів я на прямому звʼязку з Міністром внутрішніх справ Польщі Марчіном Кєрвінським. На жаль, особисто зустрітися на кордоні сьогодні не вдалося", - повідомив Клименко.

"План взаємопорозуміння": Україна пропонує Польщі п'ять кроків для деблокади кордону

Разом з тим, глава МВС України подякував за оперативну реакцію польських правоохоронців на випадки порушення Закону.

"Українські прикордонники цілодобово відстежують ситуацію на кордоні. Триває постійний обмін інформацією з польськими колегами. Працюємо над врегулюванням ситуації. Сподіваємося на діалог у рамках Плану взаємопорозуміння", - резюмував Клименко.

Раніше

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із командою міністрів прибув на кордон з Польщею, але зустріч з польськими урядовцями сьогодні не відбулась.

Доповнення

Як повідомляв УНН, Кубраков заявив, що Україна починає реалізацію низки рішень для підтримання ритмічності експорту.

Раніше Зеленський доручав уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні з Польщею. Крім того він закликав прибути туди президента та прем'єра Польщі.