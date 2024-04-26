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Блинкен: россии было бы трудно поддерживать свое нападение на Украину без поддержки Китая

Блинкен: россии было бы трудно поддерживать свое нападение на Украину без поддержки Китая

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 11:26  •  8642 просмотра

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Блинкен предупредил Китай, что поддержка российского вторжения в Украину угрожает европейской безопасности, и призвал Пекин использовать свое влияние, чтобы удержать Иран и Северную Корею от дестабилизирующего поведения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который находится с визитом в Пекине, заявил, что россии было бы трудно поддерживать вторжение в Украину без помощи Китая, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Блинкен сказал, что ясно дал понять лидеру Китая Си Цзиньпину обеспокоенность по поводу поставок Пекином москве материалов, включая станки и микроэлектронику, которые президент владимир путин использует для усиления обороны россии и ее войны с Украиной.

россии было бы трудно поддерживать свое нападение на Украину без поддержки Китая

- заявил Блинкен журналистам после встречи с Си Цзиньпином.

"Подпитка российской оборонно-промышленной базы угрожает не только безопасности Украины, но и европейской безопасности", - добавил он.

"Как мы уже давно говорили Китаю, обеспечение трансатлантической безопасности является ключевым интересом США. В наших сегодняшних обсуждениях я ясно дал понять, что Китай не решает этой проблемы", - указал госсекретарь США.

Блинкен при этом положительно оценил недавний прогресс, достигнутый в двустороннем сотрудничестве, в том числе в области военной связи, борьбы с наркотиками и искусственного интеллекта.

"Мы стремимся поддерживать и укреплять каналы связи для продвижения этой повестки дня и снова ответственно относиться к нашим разногласиям, чтобы избежать любых недоразумений, любых неправильных представлений, любых просчетов", - сказал он.

Блинкен также заявил, что призвал Китай использовать свое влияние, "чтобы отговорить Иран и его доверенных лиц от расширения конфликта на Ближнем Востоке" и убедить Северную Корею "прекратить свое опасное поведение и начать диалог".

Блинкен также обсудил с Си Цзиньпином морские маневры Китая в спорном Южно-Китайском море и подтвердил "железную" американскую поддержку Филиппин, их давнейшего союзника по договору в Азии.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США должны искать точки соприкосновения, "а не участвовать в жестокой конкуренции".

"Китай рад видеть уверенные, открытые, процветающие Соединенные Штаты, - сказал китайский лидер. - Мы надеемся, что США также могут смотреть на развитие Китая в позитивном свете. Это фундаментальный вопрос, который нужно решить".

Ранее Блинкен провел длительные переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И и министром общественной безопасности страны Ван Сяохуном.

Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии26 апреля 2024, 10:06 • 11826 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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