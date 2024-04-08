Бизнес получил 25 млрд грн кредитов по государственной программе в этом году: на что чаще всего берут займ

По государственной программе "Доступные кредиты" с начала 2024 года 6 400 предпринимателей получили кредиты на сумму 25,3 млрд гривен. Примерно 20% этих займов была использована для финансирования инвестиционных проектов. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

В течение прошлой недели бизнес получил 606 кредитов на сумму 2,5 млрд гривен через программу "Доступные кредиты". С начала действия этой программы с февраля 2020 года было предоставлено 85,4 тысячи займов на сумму 292,2 млрд гривен, указали в министерстве.

За период с начала 2024 года, как сообщается, предприниматели больше всего воспользовались доступными кредитами для пополнения оборотных средств - на сумму 10,1 млрд гривен. Также было выдано кредитов на сумму 5,2 млрд гривен бизнесу, действующему в зоне высокого военного риска, 4,3 млрд гривен перерабатывающим предприятиям по программе, и 4,6 млрд гривен для реализации инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

- сельского хозяйства (48%);

- оптовой и розничной торговли (25%);

- перерабатывающей промышленности (17%).

Лидерами среди регионов по суммам заключенных кредитных договоров стали: Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киев.

Участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали "Приватбанк" (38,9 тыс.), "Ощадбанк" (13,2 тыс.) и "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тыс.).

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