Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает Комитет по вопросам аграрной и земельной политики, передает УНН.

Детали

С начала текущего года аграрный сектор Украины продолжает укреплять свою позицию, несмотря на вызовы со стороны российской агрессии.

По данным Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, с начала 2024 года 4603 аграрных хозяйства получили в целом 30,4 млрд гривен банковских кредитов для развития и модернизации.

По государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" поддержано 2525 хозяйств на сумму 11 млрд гривен.

Объем кредитов по различным программам в областях Украины:

Киевская область:

Общий объем: 10,9 млрд грн для 424 предприятий.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9": 1,3 млрд грн для 226 хозяйств.

Тернопольская область:

Общий объем: 2 млрд грн для 191 предприятия.

Кировоградская область:

Общий объем: 1,67 млрд грн для 557 предприятий.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9": 1 млрд грн для 326 хозяйств.

Днепропетровская область:

Общий объем: 1,6 млрд грн для 323 предприятий.

Львовская область:

Общий объем: 1,6 млрд грн для 267 предприятий.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9": 627,6 млн грн для 172 хозяйств.

Винницкая область:

Общий объем: 1,4 млрд грн для 432 предприятий.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9": 1,1 млрд грн для 257 хозяйств.

Одесская область:

Общий объем: 1,4 млрд грн для 345 предприятий.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9": 795,7 млн грн для 199 хозяйств.

Полтавская область:

Общий объем: 1,4 млрд грн для 273 предприятий.

Харьковская область:

Общий объем: 1,3 млрд грн для 269 предприятий.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9": 1,1 млрд грн для 164.

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