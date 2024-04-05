Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов
В Одесской области прогремели взрывы
Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы
В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север
российские беспилотники запущены из Черного моря в направлении Одесской области
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких областях
Украинская фотожурналистка получила награду World Press Photo за снимки войны
В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн
Весенняя радость в Токио: люди наслаждаются цветением сакуры
В российских регионах зафиксированы БпЛА и слышны взрывы
Популярные
Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль
Кипер анонсировал одесский хлопок
Германия инициирует глобальный анализ имеющихся систем Patriot в мире для Украины - Кулеба
С начала года Украина уже внедрила более 50 стандартов НАТО - Минобороны
В рамках МУС есть попытки взыскать активы рф - Офис Генпрокурора
Публикации
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Украинские агропроизводители получили более 30 млрд гривен банковских кредитов
С начала 2024 года украинские агропроизводители получили более 30 млрд грн банковских кредитов на развитие и модернизацию, из них 2525 фермерских хозяйств получили поддержку по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" на сумму 11 млрд грн.
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области произошли взрывы.
Израиль открывает переход Эрез и порт Ашдод для оказания гуманитарной помощи сектору Газы
Израиль одобрил возобновление работы контрольно-пропускного пункта Эрез и разрешил использовать порт Ашдод для предоставления большего объема гуманитарной помощи нуждающимся жителям Газы.
В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области зафиксировали беспилотник, который летит в северном направлении.
российские беспилотники запущены из Черного моря в направлении Одесской области
Военно-воздушные Силы Украины информируют о группе ударных беспилотников с Черного моря, которые направляются в Одесскую область (Затока).
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких областях
Военно-воздушные Силы Украины информируют о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.
Украинская фотожурналистка получила награду World Press Photo за снимки войны
Украинская фотожурналистка Юлия Кочетова победила в категории "Открытый формат" на региональном этапе конкурса World Press Photo-2024 со своими впечатляющими фотографиями, посвященными войне в Украине.
В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн
В Сумах предприниматель занял земельный участок стоимостью почти 3,3 млн грн без надлежащего оформления и построил на нем сооружения для предоставления услуг платной парковки.
Весенняя радость в Токио: люди наслаждаются цветением сакуры
В четверг в Японии зацвела сакура. Однако, из-за неблагоприятных погодных условий, цветение началось на 4 дня позже, чем обычно.
В российских регионах зафиксированы БпЛА и слышны взрывы
В ростовской и курской областях рф прогремели взрывы.