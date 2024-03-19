Предприниматели получили 643 кредита на 2,4 млрд гривен за неделю - Минфин

За предыдущую неделю предприниматели получили 643 кредита на сумму 2,4 млрд гривен в рамках программы финансовой поддержки. Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает УНН.

Детали

В течение прошлой недели в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили 643 льготных кредита на общую сумму 2,4 млрд гривен, которых 521 кредит - от банков государственного сектора экономики на 1,4 млрд гривен.

Напомним

С целью оптимизации Государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" в условиях военного положения, Правительство приняло постановление от 14 марта 2023 года №229, которое внесло изменения в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам предоставления финансовой государственной поддержки субъектам предпринимательства.

Также стоит отметить, что в конце прошлого года была запущена Программа "Доступный факторинг", ставшая новым финансовым инструментом в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", направленной на обеспечение микро-, малого и среднего предпринимательства оборотным капиталом.

С начала года более 4 тысяч предпринимателей получили 18 млрд грн по программе "Доступные кредиты"