С начала года более 4 тысяч предпринимателей получили 18 млрд грн по программе "Доступные кредиты"

С начала года 4 516 предпринимателей воспользовались программой "Доступные кредиты", получив кредитов на сумму 18 млрд грн. Всего с февраля 2020 года было предоставлено 83,5 тысячи кредитов на сумму 285,1 млрд грн. Об этом сообщает Министерство экономики, пишет УНН.

Детали

С начала 2024 года предприниматели чаще всего пользовались доступными кредитами для пополнения оборотных средств, получив на это сумму в размере 8,7 млрд грн. Банки выделили 3,7 млрд грн кредитов перерабатывающим предприятиям, 3,2 млрд грн - бизнесу, который действует в зоне высокого военного риска, и 2,8 млрд грн - на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (48%);

оптовой и розничной торговли (25%);

перерабатывающей промышленности (17%).

Лидерами среди регионов по объемам заключенных кредитных сделок являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и город Киев. На данный момент в программе участвуют 45 банков, с наибольшим количеством выданных кредитов с начала программы: "Приватбанк" (38,1 тыс.), "Ощадбанк" (12,8 тыс.) и "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тыс.).

Напомним,

Немецкий банк KfW запланировал выделение Украине 50 миллионов евро на рефинансирование программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса, чтобы усилить финансовую поддержку в военное время.

Британия выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине