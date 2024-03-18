С начала года более 4 тысяч предпринимателей получили 18 млрд грн по программе "Доступные кредиты"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  99368 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  102212 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  109618 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  183054 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  188709 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186542 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170015 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117626 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129503 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121756 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Публикации

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  247151 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  264612 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  335604 просмотра
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Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  365321 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  382648 просмотра

С начала года более 4 тысяч предпринимателей получили 18 млрд грн по программе "Доступные кредиты"

Предприниматели пользовались доступными кредитами для пополнения оборотных средств, на что банки выделили 8,7 млрд грн.

Экономика •   •  5007 просмотра
С начала года более 4 тысяч предпринимателей получили 18 млрд грн по программе "Доступные кредиты"

Связь между органами власти и внутренне перемещенными лицами: более 850 тысяч обращений с 2022 года обработала "горячая линия" Минреинтеграции

Горячая линия Министерства реинтеграции, состоящая из 36 операторов, работающих круглосуточно, обработала более 850 тыс. обращений от украинцев с середины 2012 года для решения кризисных вопросов, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, включая оформление статуса и выплат, а также выплаты семьям военнопленных.

Общество •   •  5711 просмотра
Связь между органами власти и внутренне перемещенными лицами: более 850 тысяч обращений с 2022 года обработала "горячая линия" Минреинтеграции

Лубинец о псевдовыборах на оккупированных территориях: все, что делает рф на ВОТ, - это умышленно нарушает права человека

россия организовала псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь продемонстрировать легитимность путем привлечения иностранных наблюдателей, но эти "выборы" являются юридически ничтожными и нарушают украинское и международное право, а украинцы на оккупированных территориях живут под угрозой насилия.

Война •   •  6473 просмотра
Лубинец о псевдовыборах на оккупированных территориях: все, что делает рф на ВОТ, - это умышленно нарушает права человека

Apple может интегрировать ИИ Gemini в новые iPhone

Apple ведет переговоры с Google о лицензировании своего ИИ Gemini для интеграции в будущие iPhone, что потенциально позволит генерировать текст, создавать изображения и другие возможности ИИ на устройствах iOS.

Новости Мира •   •  3804 просмотра
Apple может интегрировать ИИ Gemini в новые iPhone

"Это российская провокация": в ГУР прокомментировали атаку по воинской части в непризнанном Приднестровье

россия осуществила атаку беспилотника-камикадзе на воинскую часть в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе.

Война •   •  5928 просмотра
"Это российская провокация": в ГУР прокомментировали атаку по воинской части в непризнанном Приднестровье

В Минобороны предотвратили поставку более 260 тонн некачественных продуктов в воинские части

В прошлом месяце инспекторы Минобороны предотвратили поставку в воинские части 264,09 тонн некачественных продуктов питания на сумму 36 479 997,10 грн, проверив склады поставщиков перед поставкой.

Общество •   •  6566 просмотра
В Минобороны предотвратили поставку более 260 тонн некачественных продуктов в воинские части

В Кишиневе в центре размещения беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори

У пятерых украинских беженцев, в том числе детей, в центре для беженцев в Кишиневе, Молдова, диагностировали корь, что привело к закрытию заведения на 21 день на карантин.

Общество •   •  7119 просмотра
В Кишиневе в центре размещения беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори

Зеленский провел Ставку: заслушал отчет о ситуации на фронте, боеприпасах и оборонительных рубежах

Президент Зеленский провел Ставку, чтобы обсудить отчеты с фронта, поставки боеприпасов, оборонные контракты, защиту критической инфраструктуры и усилия по строительству оборонительных рубежей.

Война •   •  11867 просмотра
Зеленский провел Ставку: заслушал отчет о ситуации на фронте, боеприпасах и оборонительных рубежах

"Очень серьезные цифры": в ГУР подтвердили потери россиян во время рейдов российских добровольцев в Белгородской и Курской областях

Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило значительные потери российских войск - более 600 убитых и 800 раненых во время рейдов легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона в Белгородской и Курской областях России.

Война •   •  10584 просмотра
"Очень серьезные цифры": в ГУР подтвердили потери россиян во время рейдов российских добровольцев в Белгородской и Курской областях

Исторический момент: АРМА готовится к продаже 92-метровой яхты семьи медведчука

Агентство по розыску и менеджменту активов начало процесс продажи за рубежом арестованной яхты бывшего народного депутата Виктора Медведчука Royal Romance, что стало первой подобной продажей арестованного актива, осуществленной агентством.

политика •   •  10546 просмотра
Исторический момент: АРМА готовится к продаже 92-метровой яхты семьи медведчука