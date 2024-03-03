Британия выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине
Киев • УНН
Великобритания предоставит кредитный лимит в размере до 250 миллионов фунтов для украинского бизнеса.
Кредитный лимит для украинских компаний от британского финансового учреждения British International Investment (BII) станет доступным уже с апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.
Детали
Как отмечается, BII заявили об общем лимите до 250 миллионов фунтов стерлингов для финансирования частного сектора в Украине. Эти средства станут доступны через платформу совместного инвестирования (Со-Иnvestment Platform) через привлечение партнерских финансовых организаций в Украине.
"Благодарна British International Investment за то, что присоединился к перечню учреждений, которые готовы поддержать частный сектор Украины. Расширение лимита до 250 миллионов фунтов стерлингов - это поддержка, которая крайне необходима Украине для поддержания экономической стабильности и послевоенного восстановления. Ранее BII не было на карте международных финансовых институтов, с которыми работает Украина" - заявила вице-премьер-министр - министра экономики Юлия Свириденко.
Также стороны договорились об усилении сотрудничества в рамках Платформы совместного инвестирования под руководством ЕБРР.
Кроме того, обсудили прогресс в реализации реформ и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, привлечение инвестиций и расширение доступа к финансированию частного бизнеса.
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Британия выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине
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