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Британия выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине

Британия выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 18:31  •  11177 просмотра

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Великобритания предоставит кредитный лимит в размере до 250 миллионов фунтов для украинского бизнеса.

Кредитный лимит для украинских компаний от британского финансового учреждения British International Investment (BII) станет доступным уже с апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства экономики. 

Детали 

Как отмечается, BII заявили об общем лимите до 250 миллионов фунтов стерлингов для финансирования частного сектора в Украине. Эти средства станут доступны через платформу совместного инвестирования (Со-Иnvestment Platform) через привлечение партнерских финансовых организаций в Украине. 

"Благодарна British International Investment за то, что присоединился к перечню учреждений, которые готовы поддержать частный сектор Украины. Расширение лимита до 250 миллионов фунтов стерлингов - это поддержка, которая крайне необходима Украине для поддержания экономической стабильности и послевоенного восстановления. Ранее BII не было на карте международных финансовых институтов, с которыми работает Украина" - заявила вице-премьер-министр - министра экономики Юлия Свириденко. 

Также стороны договорились об усилении сотрудничества в рамках Платформы совместного инвестирования под руководством ЕБРР.

Кроме того, обсудили прогресс в реализации реформ и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине, привлечение инвестиций и расширение доступа к финансированию частного бизнеса.

Правительство в этом году предусмотрело почти 45 млрд гривен на поддержку бизнеса - Шмыгаль26 февраля 2024, 13:54 • 22873 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономика
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
Британія виділить 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту для бізнесу в Україні
UK to allocate 250 million pounds of credit limit for business in Ukraine
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Британия выделит 250 миллионов фунтов кредитного лимита для бизнеса в Украине

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