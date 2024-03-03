Британія виділить 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту для бізнесу в Україні
Київ • УНН
Велика Британія надасть кредитний ліміт у розмірі до 250 мільйонів фунтів для українського бізнесу.
Кредитний ліміт для українських компаній від британської фінансової установи British International Investment (BII) стане доступним вже з квітня. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу міністерства економіки.
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Як зазначається, BII заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні. Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування (Сo-Іnvestment Platform) через залучення партнерських фінансових організацій в Україні.
"Вдячна British International Investment за те, що долучився до переліку установ, які готові підтримати приватний сектор України. Розширення ліміту до 250 мільйонів фунтів стерлінгів — це підтримка, яка вкрай необхідна Україні для підтримки економічної стабільності і повоєнної відбудови. Раніше BII не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна" - заявила віцепрем'єр-міністр - міністра економіки Юлія Свириденко.
Також сторони домовились про посилення співпраці в рамках Платформи спільного інвестування під керівництвом ЄБРР.
Крім того, обговорили прогрес у реалізації реформ й підтримку малого і середнього бізнесу в Україні, залучення інвестицій і розширення доступу до фінансування приватного бізнесу.
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