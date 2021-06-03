Белорусский госканал показал новое видео допроса Протасевича

Что показали

Телеканал опубликовал ранее не демонстрируемые кадры допроса молодого человека. На них он сообщает, что имел личностный конфликт, причем “достаточно напряженный”, который у него был только с одним человеком. При этом Протасевич не назвал его имени.

По его словам, в последние дни этот конфликт обострился. “<...> он сказал, что у нас будут проблемы, у нас двух с тобой такой сильный лидерский характер. И у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы”, — передал он на видео слова своего знакомого. При этом Протасевич подчеркнул, что до сих пор не знает, является ли его арест продолжением этого личного конфликта.

Он, однако, отметил, что единственный раз вспомнил, куда и на каком самолете отправится, в сообщении в рабочем чате за 40 минут до вылета, где также есть этот человек.

“<...> одной из первых вещей, о которой я подумал, что меня реально просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу!”, — подчеркнул Протасевич.

Детали

Он также заявил, что уверен в том, что у его знакомого были связи с хакерской группой “Киберпартизаны”. Эта группа проводила атаки на белорусские госсайты и собирала информацию о силовиков. По словам экс-главного редактора Nexta, группа также занималась массовым лжеминированием.

Кроме этого он рассказал, что не знает, кто сделал его фотографию из автобуса, в котором пассажиров посаженного в Минске рейса везли в аэропорт. При этом он сообщил, что видел, как его снимали, когда автобус ехал в здание.

Дополнение

Накануне белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что задержанный Роман Протасевич “убивал людей на Донбассе” и планировал “бойню в Беларуси”. После чего Лукашенко предложил представителям ОРДЛО допросить Протасевича.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая. Соединенные Штаты также прекратят действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщение. США разрабатывают санкции против белорусских чиновников после инцидента с самолетом Ryanair. Более 20 стран, включая Украину и США, входящих в Коалицию за свободу СМИ, обратились с заявлением по призывом освободить Романа Протасевича и других журналистов, задержанных в Беларуси.