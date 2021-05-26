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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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The Guardian

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Лукашенко заявив, що затриманий Роман Протасєвіч "вбивав людей на Донбасі" та планував "бійню у Білорусі"

Київ • УНН

 • 22142 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Ексголовний редактор Telegram-каналу Nexta Роман Протасєвіч, затриманий після посадки літака Ryanair в Мінську, збирався разом зі спільниками “влаштувати бійню і кривавий заколот” в Білорусі, заявив глава республіки Олександр Лукашенко. Президент Білорусі додав, що Протасєвіч нібито був найманцем, і назвав його “покидьком, який вбивав людей на південному сході України”, передає УНН з посиланням на підконтрольне білоруській владі видання “Білорусь сьогодні”.

Лукашенко заявив, що затриманий Роман Протасєвіч "вбивав людей на Донбасі" та планував "бійню у Білорусі"

Цитата

“Один екстреміст зі своєю спільницею. Але нехай тепер його численні західні захисники дадуть відповідь на питання: на які спецслужби ця людина працювала? Не тільки він, а й його спільниця. Західні захисники повинні відповісти на питання: хто йому платив за участь у війні на Донбасі? Цього вони, напевно, бояться найбільше. Тому підняли виття. Досвід найманця у нього великий. Покидьок, який вбивав людей на південному сході України. Ці факти відомі не тільки у нас і в братській Росії, але і у всьому світі. І він особливо це не приховував. Власне, і тут, в Білорусі, він і його спільники також збиралися влаштувати бійню і кривавий заколот”, — сказав Олександр Лукашенко в ході зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів держуправління.

Деталі

Він вважає, що вуличні протести в Білорусі вже неможливі.

“Наша свідомість тільки зміцнилася останнім часом. Почуття власної гідності білоруського народу не дозволить терористам і екстремістам маніпулювати нами”, — вирішив сказати він.

Раніше Лукашнеко заявив, що повідомлення про мінування рейсу Ryanair нібито “надійшло зі Швейцарії”. В цілому характеризуючи історію з посадкою літака, Лукашенко сказав, що недоброзичливці Білорусі “перейшли від організації бунтів до етапу удушення”.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

25 травня Міністерство транспорту Білорусі опублікувало розшифровку фрагмента переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську нібито через “замінування”, з білоруськими диспетчерами.

Додамо, що білоруські опозиційні ЗМІ відразу помітили “нестиковки” офіційних заяв напередодні і розшифровки: так, 24 травня Мінськ повідомляв, що рішення про посадку — прийняли пілоти, але на записі — чітко чути про рекомендації саме аеропорту білоруської столиці.

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