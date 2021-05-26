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Лукашенко заявил, что задержанный Роман Протасевич "убивал людей на Донбассе" и планировал "бойню в Беларуси"

Киев • УНН

 • 22142 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, задержанный после посадки самолета Ryanair в Минске, собирался вместе с сообщниками “устроить бойню и кровавый мятеж” в Беларуси, заявил глава республики Александр Лукашенко. Президент Беларуси добавил, что Протасевич якобы был наемником, и назвал его “подонком, который убивал людей на юго-востоке Украины”, передает УНН со ссылкой на подконтрольное белорусским властям издание “Беларусь сегодня”.

Лукашенко заявил, что задержанный Роман Протасевич "убивал людей на Донбассе" и планировал "бойню в Беларуси"

Цитата

“Один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Не только он, но и его сообщница. Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж”, — сказал Александр Лукашенко в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

Детали

Он считает, что уличные протесты в Беларуси уже невозможны.

“Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами”, — решил сказать он.

Ранее Лукашнеко заявил, что сообщение о минировании рейса Ryanair якобы “поступило из Швейцарии”. В целом характеризуя историю с посадкой самолета, Лукашенко сказал, что недоброжелатели Беларуси “перешли от организации бунтов к этапу удушения”.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

25 мая Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске якобы из-за “заминирования”, с белорусскими диспетчерами.

Добавим, что белорусские оппозиционные СМИ сразу заметили “нестыковки” официальных заявлений накануне и расшифровки: так, 24 мая Минск сообщал, что решение о посадке — приняли пилоты, но на записи — четко слышно о рекомендации именно аэропорта белорусской столицы.

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