Інцидент з літаком Ryanair у Мінську: Мінтранс Білорусі опублікував фрагмент розмови пілотів та диспетчера

Деталі

Згідно з документом, о 9:30 ранку 23 травня диспетчер Мінського аеропорту повідомив пілоту Ryanair, що “за даними спецслужб” на борту літака знаходиться бомба, яка нібито може бути приведена в дію над Вільнюсом.

Далі диспетчер каже, що електронне повідомлення про мінування літака надійшло співробітникам декількох аеропортів і пропонує “з міркувань безпеки” здійснити екстрену посадку в Мінську.

Під час переговорів пілот також запитав, хто саме рекомендує здійснити посадку в Мінську — компанія Ryanair, аеропорт Афін, звідки вилетів лайнер, або аеропорт Мінська. “Це наша рекомендація”, — відповів диспетчер.

Фрагмент розшифровки завершується на позначці 9:57, коли пілот і диспетчер обговорюють технічні параметри посадки.

Додамо, що білоруські опозиційні ЗМІ одразу помітили “нестиковки” офіційних заяв напередодні та розшифровки сьогодні: так, вчора Мінськ повідомляв, що рішення про посадку — прийняли пілоти, але сьогодні — чітко чути про рекомендацію саме аеропорту білоруської столиці.

Також повідомлялося, що нібито “листи з погрозами” отримав не тільки мінський аеропорт, проте — ні в Афінах, ні у Вільнюсі не отримували жодних листів.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.