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Инцидент с самолетом Ryanair в Минске: Минтранс Беларуси опубликовал фрагмент разговора пилотов и диспетчера

Киев • УНН

 • 21224 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске якобы из-за “заминирования”, с белорусскими диспетчерами, передает УНН.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске: Минтранс Беларуси опубликовал фрагмент разговора пилотов и диспетчера

Детали

Согласно документу, в 9:30 утра 23 мая диспетчер Минского аэропорта сообщил пилоту Ryanair, что “по сведениям спецслужб” на борту самолета находится бомба, которая якобы может быть приведена в действие над Вильнюсом.

Далее диспетчер говорит, что электронное сообщение о минировании самолета поступило сотрудникам нескольких аэропортов и предлагает “по соображениям безопасности” совершить экстренную посадку в Минске.

Во время переговоров пилот также спросил, кто именно рекомендует совершить посадку в Минске — компания Ryanair, аэропорт Афин, откуда вылетел лайнер, или аэропорт Минска. “Это наша рекомендация”, — ответил диспетчер.

Фрагмент расшифровки завершается на отметке 9:57, когда пилот и диспетчер обсуждают технические параметры посадки.

Добавим, что белорусские оппозиционные СМИ сразу заметили “нестыковки” официальных заявлений накануне и расшифровки сегодня: так, вчера Минск сообщал, что решение о посадке — приняли пилоты, но сегодня — четко слышать о рекомендации именно аэропорту белорусской столицы.

Также сообщалось, что якобы “письма с угрозами” получил не только минский аэропорт, однако — ни в Афинах, ни в Вильнюсе не получали никаких писем.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был изначально приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, из-за чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

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