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The Guardian

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Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування рейсу Ryanair нібито "надійшло зі Швейцарії"

Київ • УНН

 • 39487 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Повідомлення про мінування літака Ryanair, який екстрено посадили в аеропорту Мінська 23 травня, надійшло зі Швейцарії. Про це, як повідомляє БелТА, заявив Олександр Лукашенко на зустрічі з парламентарями в Будинку уряду Білорусі, передає УНН.

Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування рейсу Ryanair нібито "надійшло зі Швейцарії"

Деталі

“Як ми повинні були надійти на фоні каскаду „мінування“ з IP-адрес Польщі?”, — цитує також його слова Telegram-канал “Пул першого”, контрольований оточенням глави Білорусі.

“Літак розгорнули біля БелАЕС. А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності?”, — додав він.

В цілому характеризуючи історію з посадкою літака, Лукашенко сказав, що недоброзичливці Білорусі “перейшли від організації бунтів до етапу удушення”.

Він також заявив, що недоброзичливці республіки ззовні переступили безліч червоних ліній. “Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі”, — сказав він на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії і представниками органів державного управління.

Раніше

Міністерство транспорту Білорусі опублікувало розшифровку фрагмента переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську нібито через “замінування”, з білоруськими диспетчерами.

Згідно з документом, о 9:30 ранку 23 травня диспетчер Мінського аеропорту повідомив пілоту Ryanair, що “за даними спецслужб” на борту літака знаходиться бомба, яка нібито може бути приведена в дію над Вільнюсом.

Далі диспетчер каже, що електронне повідомлення про мінування літака надійшло співробітникам декількох аеропортів і пропонує “з міркувань безпеки” здійснити екстрену посадку в Мінську.

Під час переговорів пілот також запитав, хто саме рекомендує здійснити посадку в Мінську — компанія Ryanair, аеропорт Афін, звідки вилетів лайнер, або аеропорт Мінська. “Це наша рекомендація”, — відповів диспетчер.

Додамо, що білоруські опозиційні ЗМІ відразу помітили “нестиковки” офіційних заяв напередодні і розшифровки: так, вчора Мінськ повідомляв, що рішення про посадку — прийняли пілоти, але сьогодні — чітко чути про рекомендації саме аеропорту білоруської столиці.

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