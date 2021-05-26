Лукашенко заявил, что сообщение о минировании рейса Ryanair якобы "поступило из Швейцарии"

Детали

“Как мы должны были поступить на фоне каскада „минирования“ с IP-адресов Польши?”, — цитирует также его слова Telegram-канал “Пул первого”, контролируемый окружением главы Беларуси.

“Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?”, — добавио он.

В целом характеризуя историю с посадкой самолета, Лукашенко сказал, что недоброжелатели Беларуси “перешли от организации бунтов к этапу удушения”.

Он также заявил, что недоброжелатели республики извне преступили множество красных линий. “Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали”, — сказал он на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Ранее

Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров экипажа самолета Ryanair, совершившего вынужденную посадку в Минске якобы из-за “заминирования”, с белорусскими диспетчерами.

Согласно документу, в 9:30 утра 23 мая диспетчер Минского аэропорта сообщил пилоту Ryanair, что “по сведениям спецслужб” на борту самолета находится бомба, которая якобы может быть приведена в действие над Вильнюсом.

Далее диспетчер говорит, что электронное сообщение о минировании самолета поступило сотрудникам нескольких аэропортов и предлагает “по соображениям безопасности” совершить экстренную посадку в Минске.

Во время переговоров пилот также спросил, кто именно рекомендует совершить посадку в Минске — компания Ryanair, аэропорт Афин, откуда вылетел лайнер, или аэропорт Минска. “Это наша рекомендация”, — ответил диспетчер.

Добавим, что белорусские оппозиционные СМИ сразу заметили “нестыковки” официальных заявлений накануне и расшифровки: так, вчера Минск сообщал, что решение о посадке — приняли пилоты, но сегодня — четко слышать о рекомендации именно аэропорту белорусской столицы.