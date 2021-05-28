Відсьогодні Україна закрила небо для літаків з Білорусі

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“З 00:00 29 травня 2021 року запроваджується заборона на використання повітряного простору України, повітряним суднам, зареєстрованим в реєстрах Республіки Білорусь”, — повідомили в міністерстві.

Деталі

За словами міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, наразі команда його відомства спільно з Міністерством закордонних справ напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. “Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів”, — сказав міністр.

Виконання протокольного доручення покладається на Мінінфраструктури, Державіаслужбу, ДП “Украерорух”.

Державіаслужба та МЗС мають в установленому порядку забезпечити відповідні заходи та інформування про зазначену заборону відповідні органи Республіки Білорусь.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Лідери ЄС 24 травня також погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Бєлавіа” до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси “Бєлавіа” в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Станом на четвер єдиною крім Естонії країною ЄС, що не заборонила польоти “Бєлавії”, залишався Кіпр.