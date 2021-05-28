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С сегодняшнего дня Украина закрыла небо для самолетов из Беларуси

Киев • УНН

 • 43949 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая. Об этом сообщили в правительстве и Министерстве инфраструктуры, передает УНН.

С сегодняшнего дня Украина закрыла небо для самолетов из Беларуси

Цитата:

“С 00:00 29 мая 2021 года вводится запрет на использование воздушного пространства Украины, воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь”, — сообщили в министерстве.

Детали

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, пока команда его ведомства совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. “Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров”, — сказал министр.

Исполнение протокольного поручения возлагается на Мининфраструктуры, Госавиаслужбу, ГП “Украэрорух”.

Госавиаслужба и МИД должны в установленном порядке обеспечить соответствующие меры и информирования о указанный запрет соответствующие органы Республики Беларусь.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусском авиаперевозчику “Белавиа” к своим авиапространству и аэропортов. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы “Белавиа” в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.

По состоянию на четверг единственной кроме Эстонии страной ЕС, не запретила полеты “Белавиа”, оставался Кипр.

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