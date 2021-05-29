США розробляють санкції проти білоруських чиновників після інциденту з літаком Ryanair

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Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США разом з ЄС та іншими союзниками розробляють перелік цілеспрямованих санкцій проти ключових членів уряду Лукашенка, “пов’язаних із постійними порушеннями прав людини та корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року та подіями 23 травня”.

У своїй заяві вона закликала Лукашенка дозволити надійне міжнародне розслідування подій 23 травня, коли пасажирський реактивний літак Ryanair, що летів з Греції до Литви, був змушений приземлитися в Мінську.

Міністерство фінансів розробить розпорядження Байдена про підписання, яке забезпечить посилення повноважень щодо введення санкцій проти членів уряду Лукашенка, а США знову введе "санкції з повним блокуванням" щодо дев'яти білоруських державних підприємств.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня. Сполучені Штати також припинять дію угоди з Білорусією про двостороннє авіасполучення.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.