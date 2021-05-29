США розробляють санкції проти білоруських чиновників після інциденту з літаком Ryanair
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Адміністрація Байдена складає список цілеспрямованих санкцій проти ключових членів білоруського уряду після примусової посадки літака Ryanair та арешту журналіста Романа Протасевича на борту. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США разом з ЄС та іншими союзниками розробляють перелік цілеспрямованих санкцій проти ключових членів уряду Лукашенка, “пов’язаних із постійними порушеннями прав людини та корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року та подіями 23 травня”.
У своїй заяві вона закликала Лукашенка дозволити надійне міжнародне розслідування подій 23 травня, коли пасажирський реактивний літак Ryanair, що летів з Греції до Литви, був змушений приземлитися в Мінську.
Міністерство фінансів розробить розпорядження Байдена про підписання, яке забезпечить посилення повноважень щодо введення санкцій проти членів уряду Лукашенка, а США знову введе "санкції з повним блокуванням" щодо дев'яти білоруських державних підприємств.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня. Сполучені Штати також припинять дію угоди з Білорусією про двостороннє авіасполучення.
Контекст
У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.
Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.