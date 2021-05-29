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The Guardian

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США призупинять угоду з Білоруссю про авіасполучення

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Сполучені Штати припинять дію угоди з Білорусією про двостороннє авіасполучення від 2019 року через інцидент з літаком компанії Ryanair. Про це йдеться в поширеному в п'ятницю заяві прессекретаря Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає УНН.

США призупинять угоду з Білоруссю про авіасполучення

Цитата

“США призупинять застосування угоди з Білорусією про авіасполучення від 2019 року”, — сказала Дженніфер Псакі.

Вона додала, що Сполучені Штати разом з ЄС, іншими партнерами і союзниками також розробляють санкції щодо білоруських чиновників, причетних, на думку Вашингтона, до інциденту з літаком.

“США в координації з ЄС, іншими партнерами і союзниками розробляють список санкцій щодо ключових представників (білоруської влади), пов’язаних з триваючими порушеннями прав людини, корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня”, — наголошується в тексті.

Деталі

Крім того, Вашингтон відновлює з 3 червня санкції стосовно дев’яти білоруських державних підприємств.

“3 червня США повторно введуть санкції проти дев’яти білоруських державних підприємств, які раніше були звільнені (з-під дії санкцій) серією генеральних ліцензій Міністерства фінансів США”, — наголошується в заяві речниці.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Санкції ЄС проти Білорусі

Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя та організації до списку санкцій.

Як зазначив глава дипломатії Жозеп Боррель, санкції ЄС проти Білорусі можуть торкнутися експорту калію і транзиту газу.

Заборона авіасполучення з Білоруссю

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Белавіа” до свого авіапростору і аеропортів.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю — з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Зокрема, починаючи з 29 травня Україна також закрила небо для літаків з Білорусі.

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