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Евросоюз расширит санкции против Беларуси - Меркель по итогам саммита ЕС

Киев • УНН

 • 18923 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Саммит ЕС принял решение расширить экономические санкции против Беларуси и внести новые лица и организации в санкционный список. Об этом заявила во время пресс-конференции по итогам саммита канцлер Германии Ангела Меркель, передает УНН.

Евросоюз расширит санкции против Беларуси - Меркель по итогам саммита ЕС

Детали

По словам Меркель, во время встречи все стороны отметили, что то, что сделали власти Беларуси в контексте ситуации с самолетом Ryanair, — это буквально “беспрецедентный акт, абсолютно недопустимый”, а в результате вынужденной посадки пассажиры подверглись опасности.

Стороны также категорически осудили арест журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги, призвав освободить обоих.

Цитата

“Мы также призвали совет ЕС на уровне министров иностранных дел внести в санкционный список новых лиц и организации. Вы знаете, что в этом списке уже был ряд лиц, в том числе президент Лукашенко. А также принять решение о дальнейших адресных и экономических санкциях и запретить пролеты в воздушном пространстве ЕС авиакомпанией Беларуси. Мы также призываем европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси”, — заявила канцлер.

Контекст

Около 15 часов дня в воскресенье самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил:” Меня здесь ждет смертная казнь “. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапегу, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.

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