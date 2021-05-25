Євросоюз розширить санкції проти Білорусі - Меркель за підсумками саміту ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя і організації до списку санкцій. Про це заявила під час прес-конференції за підсумками саміту канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає УНН.
Деталі
За словами Меркель, під час зустрічі всі сторони відзначили, що те, що зробила влада Білорусі в контексті ситуації з літаком Ryanair, - це буквально "безпрецедентний акт, абсолютно неприпустимий", а в результаті вимушеної посадки пасажири піддалися небезпеці.
Сторони також категорично засудили арешт журналіста Романа Протасевича і Софії Сапеги, закликавши звільнити обох.
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"Ми також закликали раду ЄС на рівні міністрів закордонних справ внести до списку санкцій нових осіб і організації. Ви знаєте, що в цьому списку вже була низка осіб, в тому числі президент Лукашенко. А також прийняти рішення про подальші адресні і економічні санкції і заборонити прольоти в повітряному просторі ЄС авіакомпанією Білорусі. Ми також закликаємо європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі", - заявила канцлер.
Контекст
Близько 15-ї години дня в неділю літак авіакомпанії Ryanair Афіни - Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі "Пул першого". Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, в результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.
"Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара". Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели", - розповів пасажир.
Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапегу, дівчину Протасевича.
Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади мали обговорювати на саміті ЄС в Брюсселі, який починається 24 травня.