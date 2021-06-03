Білоруський держканал показав нове відео допиту Протасевича

Що показали

Телеканал опублікував раніше не демонстровані кадри допиту молодої людини. На них він повідомляє, що особистісний конфлікт, причому “досить напружений”, у нього був тільки з однією людиною. При цьому Протасевич не назвав його імені.

За його словами, в останні дні цей конфлікт загострився. “<...> він сказав, що у нас будуть проблеми, у нас двох з тобою такий сильний лідерський характер. І у нас явно рано чи пізно будуть якісь проблеми”, — передав він на відео слова свого знайомого. При цьому Протасевич підкреслив, що до цих пір не знає, чи є його арешт продовженням цього особистого конфлікту.

Він, однак, зазначив, що єдиний раз згадав, куди і на якому літаку вирушить, в повідомленні в робочому чаті за 40 хвилин до вильоту, де також є ця людина.

“<...> однією з перших речей, про яку я подумав, що мене реально просто підставили. Тому що я це ніде не говорив, а як тільки я це сказав, я відразу опинився в Мінську. Ось відразу!”, — підкреслив Протасевич.

Деталі

Він також заявив, що впевнений в тому, що у його знайомого були зв’язку з хакерською групою “Кіберпартизани”. Ця група проводила атаки на білоруські держсайти і збирала інформацію про силовиків. За словами ексголовного редактора Nexta, група також займалася масовим лжемінуванням.

Крім цього він розповів, що не знає, хто зробив його фотографію з автобуса, в якому пасажирів посадженого в Мінську рейсу везли в аеропорт. При цьому він повідомив, що бачив, як його знімали, коли автобус їхав до будівлі.

Доповнення

Напередодні білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що затриманий Роман Протасєвич “вбивав людей на Донбасі” та планував “бійню у Білорусі”. Після чого Лукашенко запропонував представникам ОРДЛО допитати Протасевича.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня. Сполучені Штати також припинять дію угоди з Білорусією про двостороннє авіасполучення. США розробляють санкції проти білоруських чиновників після інциденту з літаком Ryanair. Більше 20 країн, включно з Україною та США, що входять у Коаліцію за свободу ЗМІ, звернулися із заявою з закликом звільнити Романа Протасевича та інших журналістів, затриманих у Білорусі.