Більше 20 країн світу вимагають Білорусь звільнити Протасевича та інших журналістів

Деталі

Текст заяви оприлюднено урядами Австрії, Болгарії, Канади, Кіпру, Чехії, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Ісландії, Латвії, Люксембургу, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Словаччини, Словенії , Швейцарія, Україна, Великобританія та Сполучені Штати Америки. Вони “рішуче засуджують вимушену білоруську диверсію та посадку комерційного літака та подальший арешт журналіста Романа Протасевича”.

Цитата

“Ця безпрецедентна та шокуюча дія являє собою повну фронтальну атаку на свободу ЗМІ та має серйозні наслідки для права на свободу вираження поглядів та поглядів у більш широкому сенсі. Ця подія тим більше викликає занепокоєння, коли розглядається в контексті масштабної кампанії за замовчування незалежних голосів у Білорусі, включаючи рейд 18 травня в офіси незалежного сайту новин tut.by та подальший арешт кількох співробітників”, — йдеться у заяві.

Інформують, що близько 400 журналістів та працівників засобів масової інформації в Білорусі стикалися з різними формами репресій в ході виборів 9 серпня та їх наслідків.

“Коаліція за свободу ЗМІ вимагає негайного та безумовного звільнення пана Протасевича, а також інших журналістів та працівників засобів масової інформації, яких затримали в Білорусі за роботу. Винні особи повинні нести відповідальність за напади на журналістів та працівників засобів масової інформації”, — повідомляють у звернні.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня. Сполучені Штати також припинять дію угоди з Білорусією про двостороннє авіасполучення. США розробляють санкції проти білоруських чиновників після інциденту з літаком Ryanair.