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Более 20 стран мира требуют Беларусь освободить Протасевича и других журналистов

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Более 20 стран, включая Украину и США, входящих в Коалицию за свободу СМИ, обратились с заявлением с призывом освободить Романа Протасевича и других журналистов, задержанных в Беларуси. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Госдепа США, пишет УНН.

Более 20 стран мира требуют Беларусь освободить Протасевича и других журналистов

Детали

Текст заявления обнародован правительствами Австрии, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Швейцария, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Они “решительно осуждают вынужденную белорусскую диверсию и посадку коммерческого самолета и последующий арест журналиста Романа Протасевича”.

Цитата

“Это беспрецедентная и шокирующая действие представляет собой полную фронтальную атаку на свободу СМИ и имеет серьезные последствия для свободы выражения взглядов и взглядов в более широком смысле. Это событие тем более вызывает беспокойство, когда рассматривается в контексте масштабной кампании по умолчанию независимых голосов в Беларуси, включая рейд 18 мая в офисы независимого новостного сайта tut.by и последующий арест нескольких сотрудников”, — говорится в заявлении.

Информируют, что около 400 журналистов и работников средств массовой информации в Беларуси сталкивались с различными формами репрессий в ходе выборам 9 августа и будет их последствий.

“Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безусловного освобождения господина Протасевича, а также других журналистов и работников средств массовой информации, задержанных в Беларуси за работу. Виновные лица должны нести ответственность за нападения на журналистов и работников средств массовой информации”, - сообщают в звернни.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала , что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая. Соединенные Штаты также прекратят действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщение. США разрабатывают санкции против белорусских чиновников после инцидента с самолетом Ryanair.

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