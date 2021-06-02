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Лукашенко запропонував представникам ОРДЛО допитати Протасевича

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Олександр Лукашенко запропонував охочим на Донбасі поставити питання колишньому головному редактору NЕХТА Роману Протасевичу на території Білорусі. Про це інформує "Білорусь 1", пише УНН.

Лукашенко запропонував представникам ОРДЛО допитати Протасевича

Цитата

“Якщо в Донбасі захочуть поставити питання Протасевичу у зв’язку з порушеною там справою, “ласкаво просимо до нас, задайте”, — відповів Лукашенко на запит генпрокуратури ЛНР тимчасово надати Протасевича для проведення слідчого експерименту у справі про участь в операції по вбивству мирного населення.

Нагадаємо

Лукашенко заявив, що затриманий Роман Протасєвіч “вбивав людей на Донбасі” та планував “бійню у Білорусі”.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня. Сполучені Штати також припинять дію угоди з Білорусією про двостороннє авіасполучення. США розробляють санкції проти білоруських чиновників після інциденту з літаком Ryanair. Більше 20 країн, включно з Україною та США, що входять у Коаліцію за свободу ЗМІ, звернулися із заявою з закликом звільнити Романа Протасевича та інших журналістів, затриманих у Білорусі.

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