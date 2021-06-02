Лукашенко запропонував представникам ОРДЛО допитати Протасевича

Цитата

“Якщо в Донбасі захочуть поставити питання Протасевичу у зв’язку з порушеною там справою, “ласкаво просимо до нас, задайте”, — відповів Лукашенко на запит генпрокуратури ЛНР тимчасово надати Протасевича для проведення слідчого експерименту у справі про участь в операції по вбивству мирного населення.

Нагадаємо

Лукашенко заявив, що затриманий Роман Протасєвіч “вбивав людей на Донбасі” та планував “бійню у Білорусі”.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня. Сполучені Штати також припинять дію угоди з Білорусією про двостороннє авіасполучення. США розробляють санкції проти білоруських чиновників після інциденту з літаком Ryanair. Більше 20 країн, включно з Україною та США, що входять у Коаліцію за свободу ЗМІ, звернулися із заявою з закликом звільнити Романа Протасевича та інших журналістів, затриманих у Білорусі.