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Лукашенко предложил представителям ОРДЛО допросить Протасевича

Киев • УНН

 • 24117 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Александр Лукашенко предложил желающим на Донбассе поставить вопрос бывшему главному редактору NЕХТА Роману Протасевичу на территории Беларуси. Об этом сообщает "Беларусь 1", пишет УНН.

Лукашенко предложил представителям ОРДЛО допросить Протасевича

Цитата

“Если в Донбассе захотят поставить вопрос Протасевичу в связи с нарушенным там делом, „добро пожаловать к нам, задайте“, — ответил Лукашенко на запрос генпрокуратуры ЛНР временно предоставить Протасевича для проведения следственного эксперимента по делу об участии в операции по убийству мирного населения .

Напомним

Лукашенко заявил, что задержанный Роман Протасевич ”убивал людей на Донбассе" и планировал “бойню в Беларуси”.

Контекст

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.

Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала , что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая. Соединенные Штаты также прекратят действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщение. США разрабатывают санкции против белорусских чиновников после инцидента с самолетом Ryanair. Более 20 стран, включая Украину и США, входящих в Коалицию за свободу СМИ, обратились с заявлением по призывом освободить Романа Протасевича и других журналистов, задержанных в Беларуси.

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