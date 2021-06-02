Лукашенко предложил представителям ОРДЛО допросить Протасевича
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Александр Лукашенко предложил желающим на Донбассе поставить вопрос бывшему главному редактору NЕХТА Роману Протасевичу на территории Беларуси. Об этом сообщает "Беларусь 1", пишет УНН.
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“Если в Донбассе захотят поставить вопрос Протасевичу в связи с нарушенным там делом, „добро пожаловать к нам, задайте“, — ответил Лукашенко на запрос генпрокуратуры ЛНР временно предоставить Протасевича для проведения следственного эксперимента по делу об участии в операции по убийству мирного населения .
Напомним
Лукашенко заявил, что задержанный Роман Протасевич ”убивал людей на Донбассе" и планировал “бойню в Беларуси”.
Контекст
В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”.
Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала , что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая. Соединенные Штаты также прекратят действие соглашения с Беларусью о двустороннем авиасообщение. США разрабатывают санкции против белорусских чиновников после инцидента с самолетом Ryanair. Более 20 стран, включая Украину и США, входящих в Коалицию за свободу СМИ, обратились с заявлением по призывом освободить Романа Протасевича и других журналистов, задержанных в Беларуси.